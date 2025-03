Landero: «No sabía que se otorgaba hoy, me he enterado en un atasco en Badajoz»

«No sé por qué se armó esa pataleta con mis palabras sobre los políticos»

p. c.

badajoz. La intervención de Luis Landero hace justo dos meses en el Teatro Romano de Mérida al pronunciar el discurso ciudadano con motivo de la entrega de las Medallas de Extremadura, que él ya recibió en 2005, levantó una gran polvareda al llamar «canallas» a la clase política y mandarles el infierno por la mala situación de las infraestructuras ferroviarias. La reacción popular a sus palabras fue buena, pero los políticos no se lo tomaron a bien y el presidente de la Junta dijo, por ejemplo, que no era bueno generalizar de ese modo.

Guillermo Fernández Vara le felicitó ayer, en cualquier caso, a través de las redes sociales. «Enhorabuena querido Luis Landero», escribió en Twitter. También la presidenta del PP, María Guardiola le felicitó e incluso aludió a la polémica: «Tus palabras son siempre inspiradoras. Gracias por tu compromiso y tu amor por Extremadura. Y por ese toque de atención que nos diste a los políticos», dejó escrito en la misma red.

«Eso ya pasó, pero no sé todavía por qué se armó esa pataleta», aseguró ayer Landero a este diario. «Es algo que hice con mucho cariño y jamás pensé que tuviera esa repercusión. No creo que fuera para tanto y ya he dicho que no me refería a los políticos extremeños, sino a todos los políticos de Madrid que lo han ido permitiendo. Para mí fue un malentendido, pero me temo que ya se va a quedar así».