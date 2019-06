Ada y sus lágrimas

HEMOS visto en estos últimos días a través de la televisión a la alcaldesa de Barcelona llorando amargamente a causa de los gravísimos insultos y amenazas de todo tipo que le profirió un numeroso grupo de «pacíficos independentistas catalanes» el día que fue reelegida gracias al pacto con los socialistas y con Valls, y que dejó a los separatistas de ERC sin el control de una ciudad que ellos querían convertir en la «capital de la república catalana». Seguramente que, de no ser por la protección policial, tanto ella como Manuel Valls y otros concejales habrían sido agredidos físicamente con consecuencias imprevisibles.

Desde mi punto de vista, Ada Colau encarna como nadie la clase de líderes políticos de nuestro tiempo; tan insustanciales y populistas como egocéntricos, ambiciosos y despiadados a la hora de acumular poder. Se presentan como intransigentes frente a sus adversarios, pero son aún más crueles con los suyos cuando consideran que no le han sido fieles o, sencillamente, ya no los necesitan. Todo subordinado a este tipo de dirigentes es candidato a ser un repudiado marginado, y la mayoría llega a serlo más tarde o más temprano. Es lo que pienso de los políticos como ella, y estoy convencido de que, si a medio plazo no se produce un cambio en el tipo de gobernantes que tenemos, el futuro de España como nación está seriamente comprometido. Solo hay que observar el impúdico espectáculo de tráfico de poder al que estamos asistiendo en la formación de los gobiernos locales y autonómicos para advertir la nula relación que tiene hoy la política no ya con la ética, cosa sabida desde siempre, sino con cualquier tipo de principio o convicción.

Sin embargo, no he podido dejar de conmoverme cuando la he visto llorar con tanta amargura y tan abatida. Aunque seguramente la principal razón de su dolor no sean los insultos, y las amenazas, a pesar de su gravedad, sino más bien su excomunión y destierro del espacio sacro del independentismo del que hasta ahora había formado parte, a pesar de su esporádica ambigüedad, destinada, sobre todo, a los votantes de izquierda no nacionalistas.

Lo que me pregunto es si en esas horas amargas que seguramente aún estará padeciendo habrá sentido algún tipo de desasosiego o remordimiento al recordar que el calvario de los insultos, de los escupitajos y de las intimidaciones, en ese pasadizo del odio que ella cruzó el otro día en la Plaza de Sant Jaume, ya lo habían sufrido, con mucha más intensidad y en muchas ocasiones, personas como Rosa Díez, Inés Arrimadas, Cayetana Álvarez de Toledo o como Fernando Savater, entre muchos otros de cualquier ideología política que se hayan atrevido a cuestionar los dogmas de ese nacionalismo reaccionario y antidemocrático que hoy domina en Catalunya de una forma absoluta y despótica. Cuando eso ha sucedido, la alcaldesa y sus gregarios eran también de los que decían que «no se podía ir a provocar al pueblo de Catalunya». Me pregunto si aún sigue pensando igual y si considera que su elección como alcaldesa con los votos de partidos no nacionalistas también es una provocación al pueblo de Barcelona. Si pudiera explicar eso, sus lágrimas serían más verosímiles.