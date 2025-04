Un lago que desde el agua es mucho más

Cuando la presa construida junto a la freguesía de Alqueva empezó a contener el curso del Guadiana, hace ya veinte años, este río se desbordó ... tal y como estaba previsto y la prioridad era el regadío. Pero si navegamos hoy por sus aguas con despreocupación, un gorro con cordón al cuello, bañador y crema solar a mano, durante esa travesía fluvial por la misma línea de la frontera entre España y Portugal las sorpresas van a apareciendo a babor y estribor: Una cruz inmensa en mitad de una isla, toros y caballos bebiendo cabeza con cabeza, un catamarán ciñendo, los reteles colocados a traición por los lugareños para capturar cangrejos, castillos o incluso un pub flotante son solo algunos elementos que aparecen en Alqueva si lo disfrutamos desde un barco.

Sobra decir que este no es precisamente un rincón pues de punta a punta hay 83 kilómetros de pantano más todos sus brazos, imposibles de contar, igual que sus islas ahora que ha bajado el nivel del agua. También es cierto que no se plantea una exploración en coche o a pie sino navegando. El mejor barco es el de un amigo, y si ese no aparece existen servicios de alquiler de embarcaciones de distintos tamaños con y sin patrón, tanto en España (Villareal) como en Portugal (cualquiera de sus playas y en especial en la Marina de Amieira).

Sin gasolineras

Lo primero que hay que tener en cuenta es el combustible pues una carencia del Gran Lago de Alqueva que apuntan quienes se adentran en sus aguas es la ausencia de puntos de repostaje, lo que desanima a muchos propietarios.

Ampliar Un catamarán alquilado en la orilla portuguesa, a la izquierda ganado en la orilla española. casimiro moreno

Otra advertencia es usar una carta de navegación para no perderse o encallar pues hay infinidad de árboles semi hundidos que embellecen el paisaje pero son una amenaza para cada patrón. En teoría, una hilera de boyas va marcando el punto más profundo del pantano, pero el mantenimiento de esta señalización no se da.

Una vez a bordo, conviene llevar agua de sobra y prismáticos para descubrir, por ejemplo, esa cruz metálica blanca que se plantó en una isla antes de la pandemia para que cada 16 de julio por la Virgen del Carmen los navegantes más devotos de España y Portugal se juntaran a rezar. O para ver la insólita variedad de aves que despegan al paso de la embarcación; algún yate de varias plantas cuya tripulación nos saluda; castillos como el de Monsaraz o Juromenha; una piara de jabalíes bebiendo; un velero varado para siempre sobre unas rocas; un puente con doce pilares para cambiar de orilla; la finca de Perera, uno de los mejores toreros del mundo; las playas con chiringuito; o un atardecer que lleva a todos los pájaros a sus dormideros regalando la penúltima imagen inolvidable del Gran Lago de Alqueva visto desde el agua.