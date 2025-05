El kiwi y la covid

Mi madre dice que ha pasado el kiwi y ella no ha sentido nada malo. Mi madre confunde el kiwi con la covid, pero no ... la corregimos porque a partir de los 90, una tiene licencia para decir lo que le dé la gana y si para ella la pandemia se llama kiwi pues no hay más que hablar. Como mi madre es una nonagenaria divertida, cuando se da cuenta de que ha confundido una fruta con un virus, le da la risa y se excusa: «En qué estaría yo pensando».

Para confundir el kiwi con la covid, no hay que pensar mucho, basta con hacer una asociación de ideas entre la enfermedad y la medicina. Porque el kiwi, seamos sinceros, dicen que es una fruta y así nos lo venden, pero un producto pardo y peludo que recetan los médicos de cabecera utilizando la horrible expresión «hacer de vientre» para justificarlo... Ese producto nunca podrá ser una fruta normal. Mi frutero, que es hombre avispado y atento al entorno, es de mi opinión y asegura también que los kiwis son una medicina. «Eso no le puede gustar a nadie», justifica su aserto y lo redondea con razones económicas porque los kiwis son más caros que el Xarelto, ese «sintrón» de los enfermos ricos que solo te lo recetan gratis si estás al borde del síncope irremediable. Y es cierto, tomar en ayunas un kiwi para que se mueva el estómago y una pastilla de Xarelto para que se mueva la sangre cuesta más o menos lo mismo, o sea, mucho. Mi infancia son recuerdos de patios con higueras, limoneros y naranjos. En los fruteros había melocotones y nísperos y en la alacena reposaban las sandías, pero ningún niño extremeño había visto nunca un kiwi. Entre los casos de marketing universal dignos de estudio, destaca la estrategia ideada por los neozelandeses para hacernos comer kiwis, una fruta que se asomó a nuestras fruterías acabando el siglo pasado y se ha hecho imprescindible en nuestra dieta y en nuestras conversaciones, consiguiendo incluso romper el tabú de lo escatológico: antes del kiwi, nadie hablaba en público de su tránsito intestinal; después del kiwi, las fruterías parecen la sala de espera del especialista del aparato digestivo y en cuanto te descuidas te ves metido en un debate sobre las ventajas del kiwi frente a la ciruela claudia a la hora de combatir la astringencia. No es de extrañar que mi madre, más de claudias que de kiwis, relacione la fruta medicinal con la enfermedad y cuente a sus amigas que ha pasado el kiwi-covid y, sobre todo, que lo ha pasado bien, sin síntomas, bajones ni cansancios gracias, desde luego, a las tres dosis de vacunas y no a los remedios caseros y frutícolas a los que tan aficionados somos en estas tierras en las que casi todos tenemos un origen rural y un apego a lo ancestral. Llevamos siglos combatiendo la diarrea con limón, la nariz atascada con vapores de hojas de eucalipto, la flojera con plátanos, la falta de hierro con lentejas, la aspereza dental con manzanas y la irritación de garganta con miel. Modernamente, hemos incluido en nuestro botiquín tradicional el propóleo como antibiótico natural y el jengibre como medicina multiusos. Hay quien huye del brócoli por su aerofagia y quien no quiere ni ver la coliflor por la misma razón. Y si la sandía es diurética y adelgazante, el melón provoca alergia en el paladar. ¿Frutería o farmacia? Estamos tan informados de las propiedades de cada fruta y verdura que solo falta que cada pieza venga con un prospecto. Ante este panorama, no es de extrañar que mi madre diga que ha pasado el kiwi y a nadie le llame la atención una confusión con tanto fundamento.

