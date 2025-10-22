Los juzgados extremeños condenaron a ocho menores por violencia machista en el primer trimestre

Aumentan los menores de edad condenados en Extremadura por delitos de violencia sobre la mujer. En el segundo trimestre del año, 8 menores han ... sido condenados por este tipo de delitos machistas, frente a un único agresor con este perfil en el mismo periodo del año pasado.

Estos datos se desprenden del Informe trimestral sobre violencia de género, elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

A pesar del aumento de condenas entre los más jóvenes, los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer en Extremadura registraron durante el segundo trimestre de 2025 un descenso en el número total de denuncias.

749 víctimas

En concreto, recibieron 797 casos y atendieron a un total de 749 víctimas, cifras que reflejan una caída del 4,9 % y del 1,2 % respectivamente, en relación con el mismo periodo de 2024.

De los casi 800 asuntos registrados por los órganos judiciales extremeños, 312 se tramitaron en Cáceres, 148 en Mérida y 144 en Badajoz. A continuación se situaron Almendralejo (45), Don Benito (38), Villanueva de la Serena (35), Montijo (31), Zafra (24), Jerez de los Caballeros (23), Castuera (20), Fregenal de la Sierra (17), Villafranca de los Barros (16), Olivenza (15), Herrera del Duque (11) y Llerena (7).

Más órdenes de protección

Por otro lado, el informe trimestral sobre violencia de género del Poder Judicial muestra también que el número de órdenes de protección solicitadas fue de 222, un 8,8% más que las de hace un año. Así, los juzgados de violencia sobre la mujer y los juzgados en funciones de guardia en los meses de abril y junio acordaron 154 órdenes de protección, un 6,2% más.

96% de sentencias condenatorias

En cuanto al número de sentencias dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales, ascendió a 178, de las que el 96,6 % fueron condenatorias.

Del total de víctimas, 21 mujeres se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar, «lo que refleja un importante incremento, del 200%, respecto al mismo periodo de 2024, en el que se acogieron sólo dos víctimas», indica el CGPJ.

Tres muertes

Hay que recordar que Extremadura ya está en su año más trágico desde que hay registros de víctimas por crímenes machistas, el año 2003. La reciente muerte de una mujer en La Codosera tras ser atropellada presuntamente por su pareja ha sido tercer caso que se investiga en esta comunidad autónoma en un juzgado de violencia sobre la mujer. Un deceso que se suma a los registrados en Don Benito y Aldeanueva del Camino.