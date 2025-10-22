HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo de un Juzgado de Violencia de Género. HOY

Los juzgados extremeños condenaron a ocho menores por violencia machista en el primer trimestre

En este periodo se atendió a 749 mujeres víctimas de este tipo de delitos en la región

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:52

Aumentan los menores de edad condenados en Extremadura por delitos de violencia sobre la mujer. En el segundo trimestre del año, 8 menores han ... sido condenados por este tipo de delitos machistas, frente a un único agresor con este perfil en el mismo periodo del año pasado.

