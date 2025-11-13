Un juzgado suspende de forma provisional la prohibición del teletrabajo en la huelga de USO El magistrado aprecia circunstancias de especial urgencia ante el procedimiento presentado por el sindicato, que ha convocado la primera jornada de paro este viernes, día 14

El Juzgado de los Contencioso nº2 de Mérida ha suspendido de forma provisional la prohibición de teletrabajar en la huelga convocada por USO en el ámbito de la administración general.

En el auto emitido, el magistrado aprecia circunstancias de especial urgencia ante el procedimiento presentado por el sindicato, que ha convocado un total de 28 jornadas de paro hasta diciembre de 2026 para reclamar homologación salarial para los empleados públicos de este sector, la primera de ellas este viernes, día 14.

Por tanto, anula de manera cautelar la instrucción dictada por la Junta de Extremadura por la que se imponía la presencialidad durante los días de paro al personal no afectado por los servicios mínimos. «Mañana a primera hora, miles de empleados y empleadas públicas deben conocer esta circunstancia y que no se ha suspendido su derecho a teletrabajar», recalca USO en una nota.

El 23 de octubre, el sindicato comunicó la convocatoria de huelga y el 5 de noviembre, se firmó el acuerdo de los servicios mínimos entre el Comité de Huelga y la Dirección General de Función Pública.

En el documento, precisa el sindicato y recoge el auto, no se hace referencia alguna sobre el personal que tiene concedida la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo, «por lo que según lo acordado los servicios mínimos son exclusivamente los reflejados en el documento referido, si bien, se especifica que a fecha de presentación del recurso no se tiene conocimiento alguno de la designación de los concretos empleados públicos que han de prestar dichos servicios mínimos».

Como base del recurso por parte de USO, que entiende que se vulnera el derecho de huelga y el de teletrabajo, el sindicato apunta que el 7 de noviembre, la Junta envió un correo electrónico a los empleados públicos afectados por la convocatoria sobre la obligatoriedad de prestar el trabajo de forma presencial.

Tras ello, el sindicato solicitó la retirada inmediata de la instrucción sin obtener respuesta, según esgrime, por lo que esta semana ha pedido al juzgado que suspenda la instrucción del Gobierno regional de forma cautelar hasta que la controversia se resuelva de manera definitiva.

Este pasado martes, la portavoz del Gobierno y consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, defendió la postura de la Junta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. «Lo que tiene que saber el sindicato es lo que negoció y aprobó en el decreto de teletrabajo. En ese texto se dice que en esta situación concreta se suspende el teletrabajo. Conocían el texto y no se presentaron alegaciones en su desarrollo», señaló.

