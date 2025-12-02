El juzgado ordena internar al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Cilleros

A. B. Hernández Martes, 2 de diciembre 2025, 14:04 Comenta Compartir

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria ha decretado la libertad provisional y ha adoptado la medida civil de internamiento no voluntario para el detenido por amenazar con un cuchillo dentro de su domicilio a familiares y a agentes de la autoridad en el municipio de Cilleros (Cáceres).

La titular del juzgado ha adoptado esta medida a petición del Ministerio Fiscal mientras siguen adelanten las diligencias abiertas por lo ocurrido el pasado domingo en esta localidad de la Sierra de Gata por los presuntos delitos de amenazas y atentado a la autoridad, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en nota de prensa.

Cabe recordar que el hombre fue desalojado del interior de su casa tras la orden de entrada a la vivienda que autorizó el juzgado, una vez fue solicitada por la Guardia Civil y el Ministerio Fiscal. Ocurrió sobre las seis de la tarde del 30 de noviembre y la entrada de los agentes permitió la detención del hombre que se había atrincherado en su vivienda armado con un cuchillo y que mantenía en vilo a familiares y vecinos de Cilleros.

Tras una disputa familiar, el varón, que ronda los 40 años, se había encerrado en una vivienda de la calle Gitanilla del municipio de 1.500 habitantes y su actitud amenazante obligó a intervenir a varias patrullas de la Guardia Civil. Pese a los intentos de los negociadores y de sus propios familiares, durante toda la noche y buena parte del domingo, el varón se negó a salir del domicilio y fue precisa por eso la entrada de los agentes de la Guardia Civil para acabar con la situación.

Sin riesgo para terceros

La entrada en el domicilio se desarrolló sin incidentes y sin que se produjeran heridos. El hombre fue reducido por los agentes, «sin causar riesgos para sí mismo ni para terceros», se informó desde la Benemérita, que movilizó varias patrullas de la Usecic y otros guardias civiles y que aseguró en todo momento que esta situación no comportaba riesgos para terceras personas.

Tras ser detenido, el hombre fue trasladado a un centro sanitario para recibir atención médica. Una vez asistido, y tras la instrucción de las diligencias policiales correspondientes, ha pasado hoy a disposición de la autoridad judicial para el total esclarecimiento de los hechos.

Después de tomarle declaración por videoconferencia, el hombre continúa ingresado, la jueza ha ordenado su internamiento en un centro.