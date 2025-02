El juzgado designa al Colegio de Médicos responsable civil subsidiario y le retira como acusación

Celestino J. Vinagre Lunes, 19 de septiembre 2022, 21:22 Comenta Compartir

El auto del pasado viernes determina que el Colegio de Médicos de Badajoz no puede ser acusación particular en el caso. No solo eso. Se fija que sea responsable civil subsidiario y que asuma las posibles cantidades a pagar en el caso de que su ... ya exoficial mayor resulte condenado.

El juzgado de instrucción asume de esta forma el escrito de la fiscal en el que hay dos párrafos que pueden explicar por qué es responsable civil la institución médica. El Colegio de Médicos, «en el tiempo en el que se fechan los acontecimientos narrados, ha relajado las medidas de vigilancia y autoridad adecuadas respecto del acusado como empleado de dicha corporación pública, habiéndole otorgado una confianza excesiva, no limitando de forma correcta el poder que ejercía sobre el resto de los empleados». Noticia Relacionada La Fiscalía pide 9 años de prisión para el oficial del Colegio de Médicos de Badajoz acusado de abusos sexuales Celestino J. Vinagre Se subraya que la directiva del Colegio tuvo conocimiento de los abusos denunciados el 4 y el 5 de enero pasados por comunicación directa de las víctimas. Si embargo, no es hasta el día 27 cuando se convoca una comisión de investigación. El mismo día en el que las mujeres denunciaron ante la Policía, «no relevando (el Colegio) de su puesto de trabajo al acusado, el cual si bien teletrabajaba, podía acudir al Colegio con el consiguiente riesgo para las mismas». El 28 de enero Javier Rayo fue detenido y HOY informó el 31 que el juez veía indicios de delito para imputarlo por varios delitos. En la instrucción de este proceso, el fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Badajoz, Juan Calixto Galán, y su teniente fiscal, José Luis Alonso, se han inhibido, han pedido -y se les ha concedido- no participar el mismo para no vulnerar «el principio de imparcialidad y objetividad» del Ministerio Público. Galán, por mantener una «sincera relación de afecto y colaboración» con Rayo y ser intimo amigo« de Pedro Hidalgo. Alonso, por ser amistad íntima con un hermano del acusado.

