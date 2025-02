El juzgado concluye la instrucción de la causa por narcotráfico contra la brigada antidroga de Mérida

El Juzgado de Instrucción número 3 de Mérida ha rechazado prorrogar la instrucción que se realiza para poner en pie la causa que investiga ... a la brigada antidroga de Mérida. Considera este órgano judicial que lo conveniente es cerrar los flecos pendientes para que la Fiscalía pueda presentar su acusación.

Uno de los autos que han sido notificados durante los últimos días responde, entre otras cuestiones, a una petición realizada por el Ministerio Fiscal en la que solicitaba volver a tomar declaración a los cinco componentes de la brigada que fueron detenidos. El magistrado rechaza esta solicitud por entender que las cuestiones que desea aclarar la Fiscalía con ese nuevo interrogatorio no se refieren a hechos nuevos sino al atestado final de Asuntos Internos, un documento que ya se conocía cuando esos cinco policías fueron al juzgado por segunda vez en mayo de 2023.

En realidad, cuatro de ellos no habían declarado antes de esa fecha porque cuando fueron detenidos decidieron guardar silencio ante la Policía Nacional y en sede judicial. Tan solo uno de ellos declaró en un primer momento, consiguiendo de ese modo su puesta en libertad con cargos. Los otros cuatro, por el contrario, fueron enviados a prisión.

La intención del Ministerio Público era plantearles cuestiones sobre las que no los interrogó en mayo, pero el juzgado cree que no tiene sentido hacerlo porque no existen novedades relevantes.

Una vez rechazada a esta petición, el juzgado dispone que se realicen las ocho diligencias que todavía siguen pendientes. Algunas de carácter más técnico, como la presentación de una solicitud para que sean analizadas las muestras toxicológicas enviadas al juzgado. Otras, por el contrario, tienen un mayor contenido probatorio.

El magistrado determina por tanto que todas las diligencias necesarias han sido acordadas ya, por lo que no procede prorrogar el plazo de instrucción.

Fuentes próximas al caso han adelantado que con esta decisión lo probable es que en el plazo de pocos meses la Fiscalía formule su escrito de acusación contra los procesados sobre los que existan indicios de criminalidad.

Once agentes investigados

Los investigados por estos hechos son once policías y otras tantas personas que, según presumen los investigadores, podrían haber cometido delitos contra la salud pública y el patrimonio, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos, denuncia falsa, omisión del deber de perseguir delitos, violación de secretos, descubrimiento y revelación de secretos, torturas, tenencia ilícita de armas de fuego y blanqueo de capitales.

La investigación inicial de esos hechos fue desarrollada por el Grupo IV de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil de Alicante cuando en marzo de 2019 la Policía Nacional recibió una información que indicaba que el jefe del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Mérida, F.J.N.B., y uno de los componentes de ese grupo, J.G.D.B., estaban aprovechando su cargo para apropiarse de una parte del dinero que intervenían a los narcotraficantes que detenían. Esa primera información apuntaba que daban trato de favor a dos supuestos narcotraficantes a cambio de que les facilitaran información que les permitiera actuar contra bandas de narcos rivales.

El atestado policial concluía que los policías actuaban como una verdadera organización criminal dedicada a la comisión sistemática de delitos contra el patrimonio con los que se enriquecerían ilícitamente y adquirirían útiles para su actividad laboral diaria, como cámaras de videovigilancia y dispositivos electrónicos de geolocalización que instalaban sin tutela judicial.

Asuntos Internos también cree que con el apoyo de los narcotraficantes «protegidos» la brigada «inducía» a la comisión de delitos contra la salud pública para eliminar a otras bandas rivales. Todo ello a cambio de «pagos periódicos» procedentes del tráfico de cocaína, hachís o plantaciones de marihuana pertenecientes a esos «protegidos».

Esas incautaciones que se decían casuales no lo serían en absoluto sino que estaban perfectamente planificadas, una circunstancia de la que no se daba cuenta en los atestados. De hecho, los investigadores creen que esos atestados fueron manipulados de forma «torticera» para dar a las incautaciones apariencia de legalidad.

En todo caso, las sospechas no pesan por igual sobre todos los agentes. El que aparece en un mayor número de hechos es el policía J.G.D.B. y también abundan las acusaciones contra el inspector jefe. Igualmente hay cargos contra F.H.G., E.U.G. y M.A.R.A, si bien este último agente fue el único que declaró ante el juez y pronto quedó en libertad.

Menos contundentes eran los indicios contra otros agentes que ha pasado por ese grupo: el subinspector F.M.G.L., que es padre de J.G.D.B.; el subinspector A.C.M. y los policías J.J.C.C, F.J.V.M. e I.R.P.