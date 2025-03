El juzgado archiva la causa contra la directora de Feval

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Don Benito ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa iniciada contra Susana Cortés, ... directora general de Feval, por un presunto delito de prevaricación administrativa. La denuncia fue interpuesta por una trabajadora por no convocarse la plaza que ocupaba dentro del proceso de estabilización abierto; después la amplió por supuesta prevaricación y falsedad documental.

Según el auto judicial, al que ha tenido acceso HOY, no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa. El juez entiende que no hay indicios mínimos de la existencia de los requisitos fijados por la jurisprudencia para poder apreciar un ilícito de prevaricación administrativa.

Argumenta asimismo que existen infinidad de resoluciones judiciales que analizan los requisitos del tipo del artículo 404 del Código Penal. «Debemos partir de que no toda ilicitud administrativa es constitutiva de delito», explica la resolución. «Una autoridad administrativa, al igual que una judicial, puede dictar una resolución que no sea conforme al ordenamiento jurídico pero, por ese hecho, no estará cometiendo un delito».

En ese sentido, señala que para subsanar lo anterior, el orden contencioso-administrativo ya realiza un control de los actos administrativos sin que las resoluciones de dicho orden jurisdiccional supongan automáticamente el dictado de sentencias que aprecien la comisión de delitos de prevaricación.

El juez también sostiene que la denunciante pretende una revisión completa de la actividad que, fundamentalmente Susana Cortés, ha realizado en su labor de directora de la institución Feval: «No aparecen indicios de adopción de decisiones caprichosas, sino realizadas en base a criterios jurídicos, de negociación colectiva o económicos».

Por último, el auto también exime de responsabilidad a una asesora jurídica externa citada en esta causa. «Se trata de una persona contratada para el asesoramiento de aspectos concretos, sin que haya tenido capacidad alguna de adopción de decisiones».