El juzgado anula la sanción de cinco meses de suspensión puesta por la UEx a un profesor de Enfermería

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Badajoz ha anulado la resolución de la Universidad de Extremadura (UEx) por la que impuso una ... sanción de cinco meses sin empleo ni sueldo a Salvador Postigo Mota, profesor titular del Grado de Enfermería desde 1986.

El motivo que dio lugar al expediente es que el docente se negó a firmar las actas de notas de la asignatura Practicum a alumnos de dos cursos de la convocatoria de enero de 2021. Una decisión que se tomó tras una fase previa de «información reservada», para determinar si Postigo Mota era el único profesor que se negaba a firmar las notas y el motivo. Y aclarado este punto, que no las firmaba «porque sencillamente no comparte el sistema que rige al respecto», ha resumido la letrada de la UEx en el juicio y recoge la sentencia, se abrió el expediente que culminó con la suspensión del docente por tres infracciones: incumplir las funciones esenciales inherentes a su puesto de trabajo, desobedecer las órdenes de un superior y perturbar el servicio.

El fallo emitido por la titular del juzgado pacense no entra a valorar la decisión de Salvador Postigo Mota de no firmar las notas. Anula directamente la resolución que culmina en su sanción porque el proceso llevado a cabo por la Universidad de Extremadura no se ajusta a Derecho, atendiendo así el recurso presentado por su abogado, Raúl Tardío.

La magistrada señala que, dada la información recogida en el expediente, incluso la reservada, con escritos por parte del profesor desde 2017 en los que denuncia un sistema de calificación que depende en parte de personal del SES no vinculado a la Universidad, «queda claro que Salvador Postigo nunca ocultó que se había negado a firmar y cerrar las actas de Practicum», dice la jueza. «Por lo tanto, no acertamos a comprender cómo la UEx necesitó abrir una información reservada para tratar de acreditar lo que era reconocido por el profesor y mucho menos acertamos a comprender cómo la información reservada tuvo una duración de siete meses (entre el mes de marzo y el mes de octubre de 2021)».

Sin su declaración

Critica, además, que en el acuerdo en el que se establece iniciar el expediente sancionador no se concreten «las infracciones que se atribuyen al interesado, ni tampoco su graduación», que solo conoce cuando se le comunica el pliego de cargos. «No olvidemos que los hechos por los que se inicia el expediente disciplinario se han obtenido en una información reservada, lo que significa que el interesado desconocía por completo esa investigación previa y sus conclusiones». Ni tampoco, añade la jueza, «que se incoa por no firmar y cerrar las actas y luego se le condena por tres infracciones». Las que sí se recogen en el pliego de cargos que se le comunica al profesor sin tener en cuenta su declaración, puesto que no se produjo, «lo consideramos un vicio tan contundente que, por sí solo, sería suficiente para determinar la declaración de nulidad de todo lo actuado en el expediente sancionador». Porque, dice la jueza, este hecho «constituye una flagrante vulneración del derecho de defensa».

Y hay otra más. Se da la circunstancia de que la misma persona que tramita la información reservada es después designado instructor del expediente disciplinario. Cuando de ello tiene constancia el profesor solicita su recusación. Por dos veces y las dos se rechaza. Se trata del director del Gabinete Jurídico y Servicio de Inspección de la UEx y la jueza aclara al respecto que «una persona que se ha formado previamente la idea, formalmente expuesta por escrito, de que un profesor universitario ha podido realizar hechos susceptibles de perjudicar los intereses generales y los particulares de los alumnos, carece de la imparcialidad más elemental para intervenir como instructor en el expediente disciplinario». Y recuerda que «esta falta de imparcialidad indudable es otro motivo más de nulidad».

Por todo ello, la jueza anula la resolución de la UEx y le impone el pago de las costas procesales en una sentencia de 22 de noviembre que es firme.