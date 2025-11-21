Un jurado popular juzgará a la joven de Cilleros por el presunto asesinato de su recién nacido El juzgado archiva la causa contra los padres y hermana de la joven, investigados como supuestos cómplices en la muerte del bebé

Sofía, la joven de Cilleros investigada por la muerte de su bebé, será juzgada por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Cáceres por un presunto delito de asesinato. El juzgado número 2 de Coria, que instruye la causa por unos hechos que ocurrieron el 18 de junio de 2024, ha decidido transformar las diligencias previas en un procedimiento del jurado. Así lo ha adelantado esta mañana el abogado de la joven y su familia, Ángel Luis Aparicio, a las puertas de la cárcel de Cáceres.

Tres días después de hallar muerto a su bebé recién nacido en su casa, la joven fue detenida. La titular del juzgado decretó su prisión provisional comunicada y sin fianza y desde entonces la joven permanece ingresada en la prisión cacereña.

«Esta mañana, en una comparecencia por el tribunal del jurado, se le dirá a mi defendida que el delito por el que se la investiga y por el que será juzgada por un jurado popular es el de asesinato», expone Ángel Luis Aparicio.

La instrucción de la causa continuará por el nuevo procedimiento contra la joven, hasta que concluya y se fije la fecha de apertura del juicio oral, pero se archiva contra sus padres y su hermana, hasta ahora investigados como presuntos cómplices en la muerte del bebé.

«El volcado de los teléfonos del núcleo familiar ha dejado claro que nada tuvieron que ver con los hechos y, por tanto, el juzgado ha decidido el sobreseimiento en su caso en un auto del pasado 31 de octubre», confirma el letrado.

No es lo único corroborado en la instrucción abierta tras la muerte del bebé. «También se ha demostrado que Sofía tuvo un embarazo conocido como críptico o silencioso, de tal manera que mantuvo el periodo irregular que tenía y no fue consciente del mismo, ni ella, ni su pareja ni sus compañeras de piso ni su familia, hasta el día en que dio a luz».

El embarazo críptico es aquel en el que la mujer desconoce que está embarazada hasta que se encuentra en un avanzado estado de gestación o, incluso, hasta que llega el momento del parto. Es el motivo por el que este tipo de embarazo también se conoce como silencioso o sigiloso o como embarazo negado. De hecho, en este tipo de gestaciones, las pérdidas o sangrados pueden ser confundidos con la menstruación, lo que contribuye a que el embarazo permanezca oculto.

«En este caso la joven no sabía que estaba embarazada hasta que se puso de parto en el domicilio de sus padres en Cilleros, como no lo sabía nadie de su entorno», insiste el abogado.

La prueba determinante

Ese día, el 18 de junio de 2024, Sofía se encontraba mal y comunicó a sus padres y su hermana, todos estaban en la casa familiar de Cilleros, que subía a la planta de arriba a darse a una ducha.

«Fue en ese momento cuando se puso de parto y nació el bebé», concreta Aparicio. La autopsia posterior ha determinado que el recién nacido nació vivo y que murió de manera violenta, a consecuencia de las lesiones que sufrió y que solo pudo infligirle Sofía, la única presente en el cuarto de baño en el que ocurrieron los hechos.

«Estos hechos no se discuten, pero resta conocer una prueba determinante en la instrucción, que es el dictamen de imputabilidad, que elabora el Instituto de Medicina Legal de Cáceres», señala el abogado.

Este informe determinará el grado de consciencia que tenía la madre en el momento en que sucedieron los hechos y servirá para ajustar la acusación y las penas que podría llevar aparejadas. «Se trata de saber si el presunto asesinato fue cometido por una mente perturbada, y en este caso en qué grado, o por una persona con una mente sana, lo que es clave para concretar una condena por asesinato con o sin atenuantes», explica Ángel Luis Aparicio. «De hecho, la joven niega en todo momento los hechos», concluye el letrado.