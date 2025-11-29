HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guardias civiles custodian la vivienda donde tuvo lugar el crimen machista el pasado 27 de mayo. HOY

Un jurado popular juzgará el asesinato de María Varela en Aldeanueva del Camino

La vista oral se celebrará en la Audiencia de Cáceres porque la pena que se solicitará al acusado superará los cinco años de prisión

A. B. Hernández

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:44

Comenta

Aunque la calificación final de los hechos no está cerrada, la pena de cárcel a la que se enfrenta el acusado del crimen machista de ... Aldeanueva del Camino superará los cinco años de cárcel. La vista oral se celebrará por eso en la Audiencia Provincial de Cáceres y el caso será juzgado por un jurado popular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuda de 480 euros para amas de casa: requisitos y cómo solicitarla
  2. 2 Manu, el batería de Sanguijuelas que salió de las verbenas: «He llegado a tocar con tres grupos en un día»
  3. 3

    Ni secuestro, ni violación, su mujer tenía un amante
  4. 4

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  5. 5 La Pausa, comer como Dios manda
  6. 6 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  7. 7 Sanidad alerta a Extremadura y otras comunidades por un agua embotellada contaminada
  8. 8 El PP vencería en las elecciones del 21-D pero quedaría lejos de la mayoría absoluta, según el CIS
  9. 9 La rebeldía culinaria del hermano mayor de Agallas
  10. 10

    Las pensiones subirán un 2,7% en enero, unos 35 euros más al mes de media

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un jurado popular juzgará el asesinato de María Varela en Aldeanueva del Camino

Un jurado popular juzgará el asesinato de María Varela en Aldeanueva del Camino