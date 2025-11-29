Un jurado popular juzgará el asesinato de María Varela en Aldeanueva del Camino

Aunque la calificación final de los hechos no está cerrada, la pena de cárcel a la que se enfrenta el acusado del crimen machista de ... Aldeanueva del Camino superará los cinco años de cárcel. La vista oral se celebrará por eso en la Audiencia Provincial de Cáceres y el caso será juzgado por un jurado popular.

«Tanto en la calificación de homicidio como de asesinato la pena supera los cinco años de cárcel y y ambos son delitos que corresponden al tribunal del jurado», confirma Germán Ventura, el abogado de la familia de la víctima,María Varela, la mujer de 38 años que falleció presuntamente a manos de su pareja, Javier Gil.

Los hechos que instruye el Juzgado de Violencia contra la Mujer de la provincia de Cáceres se produjeron el pasado 27 de mayo en Aldeanueva del Camino, localidad del Ambroz, a 28 kilómetros de Plasencia.

La mañana del 27 de mayo Javier llevó a su hijo como cada día a la parada del autobús para que cogiera el transporte hasta el instituto Valle del Ambroz, en Hervás, donde estudia, poco después de las 8 de la mañana. Al regresar a casa, sobre las 8.30, supuestamente acuchilló a su mujer y la tiró por el balcón.

También presuntamente él se autolesionó con el mismo cuchillo a continuación y se tiró por el mismo balcón de la primera planta de la vivienda, a una altura inferior a cuatro metros del patio en el que ambos cuerpos fueron encontrados.

Dos peregrinos que a esa hora pasaban en bicicleta por la travesía de la N-630, donde se encuentra la casa de Javier y María, al final del municipio en dirección a Plasencia, fueron los que dieron la voz de alarma.

Ellos dieron aviso a los sanitarios, pero el primero que acudió a la vivienda y trató de reanimar a María fue su padre. Había ido a dar de comer a los perros, a un local cercano a la vivienda donde tuvo lugar el crimen y escuchó voces. «Fue directamente al patio de la casa y se encontró con el que cuerpo de su hija, a la que intentó reanimar», explica Germán Ventura.

En el patio también estaba herido Javier. El hombre se autolesionó con el mismo cuchillo con el que supuestamente mató a María. Los sanitarios que llegaron después a la casa no pudieron hacer nada por la mujer y trasladaron al hombre hasta el Hospital de Plasencia, donde fue intervenido y se recuperó de las heridas que presentaba. El juez ordenó su ingreso en prisión cuando recibió el alta hospitalaria y desde entonces está en la cárcel de Cáceres.

Informe forense

La vivienda en la que residían Javier y María, que se conocían desde la escuela, tiene dos plantas. En la de arriba, y con salida independiente a la calle, era en la que la pareja vivía con su hijo de 14 años. En la de abajo, la que tiene el patio, viven la madre y un hermano del investigado. «Sus gritos también alertaron al padre de María esa mañana, porque ellos vieron los dos cuerpos en el patio», indica el abogado.

A falta del informe forense completo, con el que se podría cerrar la instrucción del caso, María Varela recibió nueve cuchilladas. Dos en el abdomen, otras dos defensivas en los brazos y cinco en la espalda hasta que el cuchillo se rompió, quedando 19 centímetros de la hoja en el interior de su cuerpo.

Así se recoge en el atestado elaborado por la Guardia Civil referente a este crimen machista en el que el presunto homicida «actuó de forma consciente, reiterada y desproporcionada, con frialdad, persistencia y ausencia de cualquier indicio de contención o humanidad».

María Varela es una de las tres víctimas de violencia de género que se han registrado hasta el momento este año, junto con las fallecidas en La Codosera y Don Benito, en el año más trágico en la región desde que hay registros de víctimas por crímenes machistas, en 2003.