Imagen de archivo de la central nuclear de Almaraz HOY

Junts decidirá si el Congreso suprime el calendario de cierre de Almaraz

El PP introduce una enmienda en el Senado a la Ley de Movilidad Sostenible que deberá ser ratificada en la Cámara Baja

Luis Expósito

Luis Expósito

Badajoz

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:13

Comenta

El PP ha introducido una reforma legal en el Senado para suprimir la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares de Almaraz, ... Ascó y Cofrentes, una medida que tendrá que ser validada en el Congreso, donde el voto de Junts será determinante.

