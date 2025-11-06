Juntos por Extremadura y Levanta acuerdan una coalición regionalista para entrar en la Asamblea

Los dos principales partidos regionalistas, Juntos por Extremadura y Levanta Extremadura, se han unido en coalición para concurrir en una única candidatura a las elecciones ... autonómicas del 21 de diciembre. En la coalición está también Cáceres Viva, la formación de Paco Alcántara.

Tanto Raúl González, de Juntos, como Estanislao Martín, de Levanta, confirman el acuerdo alcanzado y plasmado ya en la coalición registrada ante la junta electoral. Ambos líderes regionalistas adelantan que las listas que presenten por Badajoz y Cáceres estarán integradas «por gente con experiencia y con bagaje político». La candidatura por Badajoz estará encabezada por Fernando Baselga, quien fuera candidato de Ciudadanos en las últimas autonómicas de 2023, y la cacereña por Raúl González, quien será además el candidato de la nueva coalición a la Presidencia de la Junta de Extremadura.

«Entendemos que, ante un adelanto electoral y en un momento de inestabilidad política en la región, es necesario que los dos principales partidos regionalistas vayamos juntos a la convocatoria para aglutinar el voto y lograr representación en la Asamblea», expone Raúl González.

«En estos momentos se necesita una tercera vía en Extremadura, que es la que representamos los regionalistas. Una tercera vía apartada de los extremos que pueda garantizar la estabilidad», añade Estanislao Martín. «La región necesita esa estabilidad y nosotros somos capaces de dársela en este momento histórico uniéndonos».

Juntos por Extremadura Levanta confía en aglutinar el voto regionalista en los comicios del 21-D, «alcanzar representación en la Asamblea y ser la llave para la estabilidad», destacan ambos dirigentes, «porque el PSOE de Miguel Ángel Gallardo está a la baja y el PP de María Guardiola no logrará mayoría absoluta».

Los otros partidos

La coalición es la principal formación regionalista que concurrirá a estas elecciones, a las que también se presentará Una Extremadura Digna y Soberanía y Trabajo de manera conjunta con Juan Viera como candidato a la Junta.

Por un Mundo más Justo (PUM+J), el Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) y Ciudadanos también han confirmado que irán a la convocatoria electoral con listas por Badajoz y Cáceres, aunque por el momento ninguno de ellos ha dado a conocer el nombre de su candidato, como lo harán igualmente los cuatro partidos con representación en la Asamblea.

Está previsto que Vox dé a conocer a su cabeza de cartel la próxima semana, una vez se reúnan sus órganos internos según adelantó el pasado lunes el líder del partido, Santiago Abascal, durante una visita a Plasencia. Se desconoce por el momento si repetirá quien fue el candidato a la Junta en las últimas autonómicas, Ángel Pelayo Gordillo.

Sí lo harán María Guardiola e Irene de Miguel, al frente del PP y Unidas por Extremadura, y el secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, encabezará por primera vez la candidatura socialista.