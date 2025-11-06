HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder de Juntos, Raúl González, será el candidato a la Junta de Extremadura. HOY
Elecciones anticipadas en Extremadura

Juntos por Extremadura y Levanta acuerdan una coalición regionalista para entrar en la Asamblea

Cáceres Viva, el partido de Paco Alcántara, se integra también en una formación que encabezará Raúl González como candidato a la Junta

Ana B. Hernández

Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:31

Comenta

Los dos principales partidos regionalistas, Juntos por Extremadura y Levanta Extremadura, se han unido en coalición para concurrir en una única candidatura a las elecciones ... autonómicas del 21 de diciembre. En la coalición está también Cáceres Viva, la formación de Paco Alcántara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  2. 2 La costa de Portugal se prepara para otro oleaje histórico: el mar podría alcanzar hasta 15 metros
  3. 3 Aplazado por el temporal el acto en el que Sánchez arropaba hoy en Mérida a un Gallardo cuestionado como cartel electoral
  4. 4 Dos pueblos extremeños colocan su aceite de oliva virgen extra entre los cien mejores del mundo
  5. 5

    El SES empezará a vacunar de la gripe y la covid por las tardes y sin cita previa el próximo lunes
  6. 6 Fallece un hombre en un sex shop de León
  7. 7 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  8. 8 Guardiola renuncia a participar en el debate electoral de RTVE
  9. 9

    4.172, el número de la suerte para poder comprar una VPO en Cuartón Cortijo o Ronda Norte
  10. 10

    Europa rechaza por segunda vez el proyecto municipal para recuperar las zonas de la riada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Juntos por Extremadura y Levanta acuerdan una coalición regionalista para entrar en la Asamblea

Juntos por Extremadura y Levanta acuerdan una coalición regionalista para entrar en la Asamblea