La Junta suprime el teletrabajo durante las jornadas de paro convocadas por USO La central dice que se vulnera el derecho a la huelga y Hacienda afirma que hay que limitar esa modalidad para controlar el seguimiento de la protesta

Ana B. Hernández Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:50

La Junta de Extremadura ha enviado una instrucción a sus centros de trabajo en la que se informa que es obligatorio que aquellos que están con teletrabajo acudan a sus puestos de manera presencial durante las jornadas de paro convocadas por USO. Esta central ha fijado dos días de huelga al mes en la administración general, a partir del próximo 14, para reclamar homologación salarial para los empleados públicos de este sector.

USO denuncia la actuación del Gobierno regional. Considera que esta instrucción es «una obstrucción directa a un derecho fundamental reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española, que garantiza el derecho de huelga de los trabajadores». Desde su punto de vista, «la Junta interpreta de manera arbitraria y extensiva el artículo 6.8 del Decreto 44/2025, de 27 de mayo, por el que se regula el teletrabajo en la Administración autonómica, imponiendo una presencialidad obligatoria generalizada que no está recogida en la norma«.

El citado artículo establece que «para garantizar los servicios mínimos los días de convocatoria de huelga, la prestación de servicios será presencial». Esto significa, para USO, que solo el personal expresamente designado en los servicios mínimos está obligado a acudir presencialmente. »Extender esta obligación al conjunto del personal constituye una interpretación interesada y contraria a derecho, que coarta la libertad sindical y limita de forma encubierta el ejercicio del derecho de huelga«.

Para la Junta de Extremadura esto no es así. La Consejería de Hacienda y Administración Pública rechaza que se esté vulnerando el derecho a la huelga, «dado que en ningún caso se impide que cualquier empleado pueda hacer ejercicio de este derecho».

El departamento que dirige Elena Manzano explica que, «considerando que el teletrabajo es una modalidad de prestación de la relación laboral, la cual debe estar, en todo caso, supeditada a la correcta prestación de servicios, su limitación en este caso resulta necesaria a fin de asegurar un adecuado control del seguimiento de la huelga y garantizar los servicios a los ciudadanos».

Mantiene que el artículo al que se refiere USO así lo especifica y que esta regulación «fue debidamente negociada con las organizaciones sindicales legitimadas, sin que mostrasen oposición sobre este extremo». Además, recuerda que, «al amparo de la norma referida, esta medida ya ha sido aplicada en la pasada huelga celebrada el 15 de octubre con motivo del conflicto en Gaza».

Acciones legales

USO, por su parte, insiste en que «ninguna administración puede restringir derechos fundamentales mediante una simple instrucción interna, ni alterar las condiciones de prestación del servicio reguladas en los Acuerdos Individuales de Teletrabajo suscritos por el personal empleado público. Cualquier medida que limite el derecho de huelga debe tener amparo legal expreso, proporcionalidad y motivación, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional».

El sindicato considera «especialmente grave que esta actuación provenga del propio Gobierno autonómico, que debería ser el primer garante de los derechos de sus empleados y empleadas públicas. En lugar de promover el diálogo y la negociación, la Junta pretende desincentivar la participación en la huelga mediante medidas coercitivas que vulneran los principios más básicos del Estado de Derecho».

Por eso la central anuncia que adoptará las acciones legales y sindicales necesarias «para defender el derecho de huelga y exigir la inmediata retirada de esta instrucción». En palabras de Luis Manuel Gil, coordinador autonómico de la central, «no vamos a permitir que se criminalice el ejercicio de un derecho fundamental».