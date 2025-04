La Junta señala que no hay indicios de focos de gripe aviar tras el positivo de una oca en Mérida Se trata del cuarto animal en el que se detecta el virus en la región en 2022

Los servicios veterinarios de la Junta de Extremadura detectaron esta semana un caso de gripe aviar en una oca en el parque de La Isla de Mérida. El positivo se confirmó este viernes al Gobierno regional por el Laboratorio Nacional de Referencia de Algete (Madrid).

El Ejecutvio extremeño ha descartado que existan indicios de focos de aves de corral en la región,

El subtipo detectado, H5N1, es el que durante este año está afectando a Europa y no posee una capacidad zoonósica significativa, es decir, su capacidad de transmitirse a las personas resulta muy reducida. En cualquier caso, este virus no puede ser transmitido al hombre a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos. No obstante, se recomienda minimizar el contacto innecesario con las aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertas en el campo.

La gripe aviar es una enfermedad contagiosa que afecta a todas las aves y se transporta de un lado a otro del mundo con las migraciones que hacen en las distintas épocas del año en busca de zonas más cálidas.

En marzo, la Junta confirmó, por medio del Laboratorio Nacional de Referencia, la detección del virus de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) H5N1 en los cadáveres de dos gansos en la localidad de Trujillo. Este fue el segundo foco detectado de 'influenza aviar' en fauna silvestre, tras el localizado el 25 de febrero en Santa Amalia.