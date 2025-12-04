La Junta reinicia el contrato para la construcción de viviendas públicas en cinco ciudades

Problema resuelto. La Junta de Extremadura ha vuelto a convocar el concurso para la construcción de más de 400 viviendas públicas en las ciudades de ... Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Almendralejo tras resolver el problema presentado en uno de los solares.

El Gobierno regional, a través de la empresa pública Urvipexsa, inició esta licitación el pasado 12 de noviembre. El contrato consistió en la redacción de los proyectos básico y de ejecución de 427 viviendas en trece solares cedidos por los municipios citados, paso necesario para posteriormente encomendar su construcción. Esta actuación forma parte del Plan Habita, por el cual el Ejecutivo autonómico se ha comprometido a levantar 3.000 pisos públicos en Extremadura.

Sin embargo, tras apreciar un error en una parcela facilitada por el Ayuntamiento de Plasencia, ya que en realidad no es de propiedad municipal, fue necesario anular la convocatoria al completo. El motivo es que, aunque se trataba de un lote nada más, suponía una deficiencia no subsanable que afectaba al importe de ejecución de todo el contrato.

Ahora Urvipexsa ha corregido el error y ha convocado un nuevo concurso, con la única diferencia de que queda excluido el solar en cuestión de Plasencia. De ese modo, en lugar de 427 viviendas son 416, y en vez de trece lotes son doce. También se reduce el importe de licitación, que pasa de 1,16 a 1,13 millones de euros.

El plazo de ejecución se mantiene en 45 días, con lo que se estima que los proyectos estarán disponibles en el primer trimestre del próximo año. Salvo incidencias, sólo se han perdido veinte días de tramitación, la diferencia entre la fecha fijada como conclusión del plazo para la entrega de propuestas en el primer contrato (el 26 de diciembre) y la establecida para la nueva licitación (15 de enero).

Reparto por localidades

Las dos actuaciones previstas en Badajoz se encuentran en la zona de la avenida de Elvas, dos parcelas que permiten la construcción de 61 y 28 viviendas de tipología colectiva.

En Cáceres los solares se encuentran en la calle del Arenal, para 23 viviendas; y en la calle San Agustín, para 81, el proyecto de mayor tamaño.

Mérida tiene disponibles parcelas en la calle Adelfas, cerca de la Escuela de Hostelería, para 50 viviendas colectivas; en la calle Maruja Mallo, en La Calzada, para 25 unifamiliares; y en la calle Clara Campoamor, en La Heredad, para 42 viviendas.

Los dos solares que quedan en Plasencia están en las inmediaciones del Hospital Virgen del Puerto, para 38 viviendas, y junto al parque de Los Pinos, un pequeño espacio para diez pisos.

Almendralejo ofrece tres actuaciones, una en la calle Clara Campoamor, junto a la estación de trenes, para 25 viviendas; otra en la calle Casar de Cáceres, para 14; y por último en la calle Miguel de Unamuno, para 19.