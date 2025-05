La Junta reduce los proyectos de cooperación por el recorte de las ayudas en 3,3 millones de euros

No serán 42 como el pasado año, sino 30 como máximo los proyectos de cooperación internacional que probablemente financiará la Junta este año por un ... recorte importante en las ayudas. Así lo ha reconocido este lunes la directora de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid), Isabel Belloso, en el transcurso de la Comisión de Presidencia, Interior y Diálogo Social que se ha celebrado en la Asamblea.

A preguntas de la diputada de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, la directora de la Aexcid ha señalado que a diferencia de años anteriores, cuando la Junta sacaba cuatro líneas de ayudas, en esta ocasión no se sacarán las dos destinadas a la concurrencia competitiva, a través de las que más organizaciones pueden beneficiarse.

Solo se mantendrán las dos que ya están marcha para subvenciones directas, una de ellas con 716.000 euros, publicada el pasado 12 de julio en el DOE, y otra que contará con 4,8 millones de euros, que fue aprobada el pasado 2 de julio en consejo de gobierno y que está previsto que se publique hoy en el DOE.

Según la explicación dada por Isabel Belloso, este recorte se debe «a la transición que tenemos que hacer al nuevo plan de cooperación», por lo que «se trata solo de una situación extraordinaria y temporal» que no se mantendrá en el tiempo.

Pero por el momento el recorte decidido conlleva un descenso notable de los fondos que venía dedicando la Junta a la cooperación internacional. Los 8,8 millones destinados en las convocatorias lanzadas en 2023 se quedan en 5,5 este año. «Pero de la cuantía total del pasado año, se ejecutaron 7 millones, y a las convocatorias de este año, podrán presentarse todas las organizaciones que estén inscritas en el registro de entidades de cooperación», ha asegurado también Isabel Belloso.

La directora de la Aexcid ha explicado que la diferencia en las ayudas es fruto del recorte en los presupuestos, pero ha insistido en que se trata de un año de transición en el que se busca adecuar las convocatorias al nuevo plan de cooperación ya elaborado, en el que se han modificado los criterios de valoración y en el que han participado las entidades del sector. «Se está haciendo, de hecho, de la manera que menos las perjudica», ha defendido.

«Se están cargando la Aexcid», le ha respondido Nerea Fernández. «Lo que están haciendo es un recorte en materia de cooperación internacional». Desde el punto de vista de la diputada de la coalición de izquierdas, sin justificación: «Ya no está Vox en el gobierno, ya no hay excusa para reducir los fondos en esta materia, pero la cooperación internacional no les importa».

Cabe recordar que la acción internacional ha estado en el centro de la polémica desde el inicio de la legislatura. El acuerdo entre PP y Vox recogió la supresión de «organismos innecesarios» y el fin del «despilfarro político e ideológico». Los hasta ahora socios de los populares en el Gobierno extremeño han reconocido que les gustaría cerrar la Aexcid, la entidad encargada de estas políticas.

Para Unidas por Extremadura, tras la ruptura del pacto y la salida de Vox del Ejecutivo regional, ya no hay motivos para recortar en cooperación.

Corresponsabilidad

No ha sido la única crítica que los representantes del gobierno de María Guardiola se han llevado esta mañana en la Asamblea. La diputada del PSOE, Soraya Vega, ha insistido en las quejas de su formación por la errónea política de igualdad y conciliación que lleva la Junta a su juicio. «Más allá de los minutos de silencio, una política escasa, rancia y personalista, lo que viene siendo hacer las cosas sin compromiso», ha declarado. Y ha puesto de ejemplo el centro de crisis destinado a víctimas de violencia sexual en Mérida, que también ha criticado el alcalde de la capital autonómica.

Antonio Rodríguez Osuna ha criticado el protocolo de atención en el que trabajan la Secretaría General de Igualdad y Conciliación y el Centro de Urgencias y Emergencias 112 para atender a las víctimas de violencia sexual en la región y ha dicho que «no va a permitir» que el centro de crisis previsto en Mérida se abra en un centro sanitario para «no estigmatizar más aún a las víctimas».

La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez, ha defendido las medidas que el Ejecutivo regional está llevando a cabo en esta materia, «lejos de pancartas y consejerías de fachada», en favor de la corresponsabilidad «sin la que no hay conciliación». Entre ellas, ha recordado las ayudas a las guarderías y ha avanzado la puesta en marcha de un servicio de atención a los hombres «para fomentar las corresponsabilidades masculinas, lo que no hizo el PSOE y por el que se perdieron 289.000 euros».

En lo referente al centro de crisis de Mérida, uno de los cuatro que la Junta abrirá en la región en atención a las víctimas de violencia sexual, y en respuesta a las declaraciones de Osuna, Ara Sánchez ha recordado al alcalde, como jueza instructora que es, que las licencias municipales «son actos reglados y no discrecionales» y que, por tanto, oponerse a su concesión «puede ser prevaricar».

También ha preguntado al PSOE de manera pública «si va a permitir que la mitad de las mujeres de la provincia de Badajoz se queden sin este centro», y le ha reprochado que «perjudiquen el anonimato de las víctimas cuando señalan la ubicación de los centros de crisis y quieran dinamitar un recurso que es para las extremeñas». Para Ara Sánchez, «lo que hace el PSOE no es política ni oposición, sino dañar».