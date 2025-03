La Junta recula y le da 10.000 euros más al Festivalino para evitar su cancelación

El Festivalino de Pescueza contará finalmente este año con los 25.000 euros que la Junta le ha venido concediendo desde sus orígenes. Porque a ... los 15.000 de la Consejería de Cultura, que ya tenía, se sumarán los 10.000 del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEx), que hasta la fecha estaban en el aire. «Hemos decidido colaborar para garantizar la celebración del festival», ha anunciado este martes Raquel Martín, directora del IJEx, durante su comparecencia en la Asamblea para responder a una pregunta del PSOE.

Sin embargo, la ayuda que finalmente le concede no es la subvención nominativa con la que hasta ahora contaba Pescueza, que la Junta decidió suprimir y que eliminó de los presupuestos. De hecho, rechazó la enmienda del PSOE para que se mantuviera la ayuda. Pero la localidad contará con el dinero a través de una colaboración puntual que podrá o no continuar en sucesivas ediciones. En realidad se trata de una fórmula ideada in extremis para garantizar la celebración de un festival que comenzó en 2007 y que ha ido creciendo hasta convertirse en una cita musical a la que cada año acuden más de 10.000 personas de dentro y fuera de la región.

«Un festival por el que hemos trabajado mucho y con el que hemos conseguido situar a Pescueza en el mapa», ha venido defendiendo la alcaldesa, Agustina Fernández. Conocido como 'el festival más pequeño del mundo', desde sus inicios ha querido ser «altavoz de las zonas rurales, en nuestra lucha contra la despoblación, por medio de la cultura y la concienciación medioambiental».

Pero este año su celebración estaba en el aire porque la Junta suprimió una de las dos subvenciones nominativas que venía recibiendo, la del Instituto de la Juventud, como ha recordado en la comisión de Cultura de la Asamblea la diputada socialista Ana María Fernández Rodríguez. «Han decidido corriendo dar el dinero porque sabían que tenían que responder a la pregunta en esta comisión; si no, no hubieran hecho nada por el Festivalino», ha criticado. «¿Qué tiene la Junta contra este festival? No pueden estrangular una iniciativa de este tipo, una apuesta por los jóvenes, por la Extremadura rural, una alternativa de ocio sostenible y saludable», ha añadido la diputada socialista.

La justificación

Pescueza no contará con la subvención nominativa, pero será la Junta la que sufrague los gastos de iluminación y sonido con los 10.000 euros que hasta el momento concedía al ayuntamiento. «Es la solución decidida porque hemos tenido en cuenta en todo momento el perjuicio que supondría la cancelación del festival», ha explicado Raquel Martín. Pero ha adelantado que Pescueza deberá replantearse su certamen musical si quiere continuar recibiendo ayudas.

«Las justificaciones de las subvenciones son promocionar a grupos jóvenes extremeños y ayudar a fijar población joven en la localidad», ha recordado la directora del IJEx. «El año pasado no se financió ni un solo grupo joven emergente y, en cuanto al asentamiento de la población, hay cuatro jóvenes solo en Pescueza». Por eso, «porque no vamos a practicar una política de chinchetas», Raquel Martín ha emplazado al ayuntamiento a presentar el Festivalino el próximo año a la convocatoria de ayudas del IJEX en concurrencia competitiva, «en aras a fomentar la igualdad de todos los extremeños, independientemente del lugar en el que vivan».