La Junta reconoce la trayectoria de 487 empleados públicos de Extremadura Homenajea la trayectoria profesional en la Administración autonómica de los trabajadores que se han jubilado durante el último año

R. H. Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:51

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha presidido este lunes en Mérida, el acto de homenaje a los empleados públicos que se han jubilado en 2024, un reconocimiento institucional a las 487 personas que han finalizado su trayectoria profesional en la Administración autonómica durante el último año. Así, Guardiola ha subrayado que «el trabajo del empleado público es el motor del progreso, son las venas de nuestro ordenamiento jurídico» y ha agradecido la humanidad, generosidad y ejemplaridad de quienes han servido a la región.

El acto ha contado también con la presencia del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, y de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano.

Durante su intervención, la presidenta ha agradecido el servicio prestado por quienes han dedicado décadas de su vida al trabajo público, destacando que «las extremeñas y los extremeños lo que quieren es que su tierra avance, que lo haga sin trabas. Sin dificultades añadidas» y que el logro de que «las cosas funcionen» en la Administraciones se debe precisamente a su dedicación y compromiso.

Papel esencial

Guardiola ha subrayado el papel esencial que los empleados públicos han desempeñado a lo largo de su vida profesional. «Habéis sido durante mucho tiempo ese primer contacto, la piel de la Junta de Extremadura. La referencia, el respaldo cuando la gente ha necesitado una respuesta o ha necesitado una solución», ha destacado.

También ha resaltado la humanidad y la profesionalidad con las que cada uno de ellos ha ejercido su labor. «Cada uno de vosotros ha puesto rostro, criterio y ha puesto humanidad a lo que significa trabajar por las comunidades desde la Administración», ha incidido

La presidenta ha recordado que los empleados públicos jubilados representan trayectorias personales y profesionales que han sostenido la vida cotidiana de la región. «487 historias de mujeres y hombres que nunca habéis buscado el aplauso. Que siempre habéis trabajado con honestidad y con tesón», ha agregado.

Guardiola ha destacado la ejemplaridad, vocación y generosidad del colectivo y ha señalado que estos valores son los que permiten que la Administración continúe mejorando. «Como funcionaria de carrera que soy, como compañera vuestra, sé muy bien lo que implica asumir cada reto, sé muy bien lo que implica enfrentarse a las dificultades que sólo quienes han estado dentro comprenden. Por eso, vuestra jubilación es también un motivo de reflexión personal.»

Nueva etapa

Guardiola ha explicado que la jubilación no es un cierre sino una etapa vital que abre nuevas oportunidades para el bienestar físico, emocional y social. «La jubilación no es ninguna despedida, su etimología es muy clara. Es esa oportunidad de mirar la vida con otros ritmos.»

La presidenta ha puesto en valor las iniciativas diseñadas desde la Escuela de Administración Pública de Extremadura, que ha incorporado el Plan de Formación dos ediciones del curso 'Preparación para una jubilación activa', con contenidos centrados en salud, cultura, envejecimiento activo, planificación financiera y emprendimiento.

La presidenta ha concluido su intervención agradeciendo la entrega profesional y humana de todos los empleados públicos homenajeados. «Gracias, de todo corazón, por formar parte de la historia pública de Extremadura. Y, sobre todo, gracias por haberlo hecho con cercanía, con justicia y con mucha, mucha humanidad», ha sentenciado.