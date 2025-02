Extremadura quiere hablar de financiación, inmigrantes, sanidad y vivienda en la Conferencia de Presidentes

P. Calvo Lunes, 28 de octubre 2024, 12:47 | Actualizado 16:05h. Comenta Compartir

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha pedido en la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes autonómicos con Pedro Sánchez que se conozca ya la fecha concreta de su celebración, y ha avanzado que se reclamará que se hable de una financiación suficiente para afrontar la «sobrecarga» de las plazas para atender a los inmigrantes. Como se ha informado, el presidente del Gobierno anunció dicha Conferencía para el mes de diciembre en Cantabria, pero la redujo a un único tema, la vivienda. Comunidades del PP como la extremeña, sin embargo, quieren que se aborden más suntos.

En concreto, desde Extremadura se pide que se traten cuatro temas que «afectan a todos como país», según el consejero.

El primero de ellos es la financiación autonómica, respecto a la que la Junta de Extremadura pedirá «garantizar que no se rompa la caja única y que no existan agencias tributarias paralelas en régimen común», así como una reforma que «garantice la prestación de servicios en condiciones de igualdad», según recoge Europa Press.

La vivienda será el segundo de los temas, en el que la Junta de Extremadura pedirá la «derogación de la ley actual» que a su juicio «está provocando la desprotección de los propietarios y la elevación del precio de la vivienda», ha considerado Bautista. En ese sentido, el consejero extremeño de Presidencia ha avanzado que su comunidad pedirá que la política de la Junta de Extremadura de bajada de impuestos y aval joven «sea ampliada y acompañada también por instituciones como el Banco de España y la Sareb». También ha reivindicado Bautista «las necesidades de facilitar el acceso en el entorno rural, donde hay vivienda vacía y donde es posible una política de mejora y de puesta a disposición de esa vivienda para familias y para jóvenes».

Inmigrantes

En cuanto a la inmigración, Bautista ha avanzado que la Junta de Extremadura apuesta «una política de control de fronteras, por la petición de ayuda de actuación a las instituciones europeas» como es el caso de Frontex. «Necesitamos también una coordinación e información por parte del Gobierno de España». El consejero extremeño de Presidencia critica en este sentido que las comunidades autónomas van «a ciegas» cuando les llegan inmigrantes, ya no reciben coordinación ni información, «y eso supone que nos tengamos que enterar por terceras vías, a través de asociaciones y colectivos que están operando en este ámbito», ha dicho. De esta forma, la Junta de Extremadura solicitará la «financiación suficiente para asumir la sobrecarga» que a su juicio tienen en este momento, y que ha cifrado en el 361 por ciento de «sobrecarga en las plazas de menores no acompañados». Por tanto, «cuando el 100% de los recursos está ya completo, debería encargarse el Gobierno de España de la financiación, y cuando supere ese 150 por ciento de los recursos, de la ocupación de los recursos, no solo debería ocuparse de la financiación, sino también de la gestión», ha reclamado.

Déficit de sanitarios

Finalmente, Bautista ha avanzado que el déficit de profesionales sanitarios será el cuarto de los temas que se quiere incluir en la próxima Conferencia de Presidentes. Se defenderá que el Gobierno de España «tiene que tener en cuenta la realidad de territorios» como Extremadura, que cuenta con 42.000 kilómetros cuadrados y un millón de habitantes, y lo que «supone llevar la sanidad a determinados lugares, que hacen mucho más elevado el coste que en otras regiones con mayor concentración de población», ha dicho. Según ha resaltado el consejero, desde que gobierna el PP en Extremadura, ha «conseguido tener 400 profesionales sanitarios más, pero es necesario incrementar la formación en determinadas especialidades a 4, 5 o 6 años para ir supliendo todo ese déficit de profesionales sanitarios en especialidades como familia y pediatría, enfermería o psicología clínica», ha concluido.

Bautista ha recordardo que Extremadura interpuso el pasado mes de julio ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo porque el presidente del Gobierno «viene incumpliendo reiteradamente su obligación de convocar la Conferencia dos veces al año» y «han pasado dos años sin hacerlo». Aunque posteriormente se anunció la cita, la Junta mantiene el recurso.