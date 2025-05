PP y Vox rechazaron que la UNRWA compareciera en la Asamblea porque tenía empleados investigados por presunto terrorismo

PP y Vox votaron en contra de la comparecencia en la Asamblea de Extremadura de Raquel Martí, la directora del Comité español de la UNRWA, ... porque la organización que trabaja por los refugiados de Palestina tenía empleados investigados por presunto terrorismo.

«La Unión Europea había suspendido las ayudas a la agencia de la ONU al encontrarse en proceso de investigación por acusación de terrorismo entre sus empleados», explica el Gobierno de María Guardiola tras las acusaciones de veto a dicha entidad lanzadas por las dos diputaciones extremeñas.

Hay que recordar que esa comisión en la Asamblea extremeña se produjo el 26 de febrero y el secretario general de la ONU, António Guterres, había ordenado una investigación para aclarar la posible implicación de miembros de UNRWA en los ataques perpetrados por Hamás el pasado 7 de octubre.

Luego, la Comisión Europea suspendió sus pagos a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo durante un mes, porque el gobierno israelí acusó a doce de sus empleados de colaborar con la organización terrorista Hamás. Más tarde, en marzo, se reanudaron los pagos de la UE a la UNRWA.

La solicitud de comparecencia, que fue presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para hablar sobre la situación de la población civil en la escalada militar sobre Gaza e Israel, fue rechazada con los votos en contra de PP y Vox, y el apoyo de PSOE y Unidas por Extremadura. «Es incomprensible que el Gobierno de Extremadura vete la comparecencia de UNRWA. Han vetado por órdenes del Gobierno de María Guardiola y Vox. Ojalá recapaciten y reconozcan la labor impresionante desde el punto de vista humanitario que están haciendo en Gaza y en todos los campamentos de refugiados. Mi repulsa absoluta hacia el veto», ha lamentado el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

En ese sentido, también ha hablado Gallardo. «Estamos ante una situación inédita. Nunca se había vetado en Extremadura la comparecencia de nadie y menos de una organización como UNRWA, que es una agencia de Naciones Unidas. Se ha perdido el respeto institucional por parte del Gobierno de María Guardiola, que ha hecho de la mentira y del planteamiento de la ultraderecha la seña de identidad», ha afirmado Gallardo.

Plan de Cooperación al Desarrollo

La Junta de Extremadura añade que «no ha vetado a UNRWA», cómo sí lo creen los dos presidentes de la Diputación, e incide en que UNRWA ha participado activamente en el nuevo Plan de Cooperación al Desarrollo que se presentará en breve. «Se han mantenido varias reuniones con representantes de UNRWA a lo largo de estos meses, en las que la Junta ha permanecido informada de la situación en Gaza», detalla el Gobierno de Guardiola.

Por su parte, Martí ha explicado que PP y Vox no les comunicaron el voto en contra de la comparecencia, sino que se lo confirmó el Partido Socialista, que son los que propusieron su comparecencia. «Llevo más de 15 años trabajando para UNRWA y comparezco en todos los parlamentos de las comunidades autónomas, en el Senado y en el Congreso, y es la primera vez que no se me permite realizar una comparecencia. Es lamentable porque todo el mundo tiene derecho a conocer la información independientemente de su posicionamiento político», ha concluido.