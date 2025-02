La Junta se queda hasta septiembre sin 240 millones de las entregas a cuenta

La ejecución del Presupuesto autonómico de 2024 está condicionada por las aportaciones del sistema de financiación autonómica, ya que las entregas a cuenta (adelantos de los pagos del modelo) y la liquidación definitiva cuando se conoce la recaudación real suponen más de la mitad de ... las cuentas de este año.

Según los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda, las cuentas extremeñas de 2024 ascienden a cerca de 7.580 millones de euros tras dejar fuera del cálculo determinadas partidas para facilitar la comparación entre años y regiones. De esa cifra, hasta mayo la Junta había ingresado 2.527 millones, algo más de la tercera parte. Esa cantidad se corresponde a derechos reconocidos, que son pagos en favor de la Administración regional, estén ya recaudados o pendientes de abono.

La cifra es superior al mismo periodo del pasado año, tanto en el importe total (365 millones más) como en el grado de ejecución sobre lo previsto en el ejercicio (en mayo de 2023 no llegaba al 30%). Sin embargo, hay partidas que están por debajo, principalmente las asociadas al sistema de financiación autonómica.

La Junta ha recibido hasta mayo 344,4 millones por el IRPF, 14 más que el pasado año. Pero la previsión es mucho mayor, ya que en 2023 esperaba ingresar 879 millones y en este ejercicio se acerca a 1.020 millones de euros.

La evolución es peor con el IVA. De 936,6 millones para 2024, hasta mayo había recibido 336. Son 5 menos que en 2023, pero entonces la previsión era llegar a 805 millones al cierre del año.

El Fondo de Garantía, la principal vía de ingresos para la región del sistema de financiación, ha aportado hasta mayo 433,3 millones de euros de un total de 1.172. El pasado año la Junta había recibido 7 millones más por esta vía, a pesar de que la previsión para el cierre del ejercicio era de 1.072 millones. Algo parecido sucede con el Fondo de Suficiencia, que ha reportado en los cinco primeros meses del año 208 millones de un total de 606. En el mismo periodo de 2023 aportó 17 millones más, pero la previsión era de 551,5 millones.

Es decir, en ciertas partidas se está ingresando menos que el pasado año a pesar de que la previsión es recibir más. Esto se debe a que el Gobierno aún no ha actualizado las entregas a cuenta de 2024. Como este año no hay Presupuestos del Estado, se está pagando prácticamente lo mismo que en 2023. La revisión de esas partidas depende de una norma específica o un acuerdo del Consejo de Ministros, lo que no se ha producido hasta finales de junio. Pero el pago no se hará al menos hasta el mes de septiembre.

Cerca de 240 millones

La Consejería de Hacienda de la Junta señala que la deuda del Gobierno por las entregas a cuenta sin actualizar llegará en septiembre a 239,4 millones de euros.

Hacienda señala que en los últimos meses ha venido trabajando en previsión de un retraso en la actualización de las entregas a cuenta ante la inestabilidad política del Gobierno central, que le impidió presentar el anteproyecto de Ley de Presupuestos. Para ello, en diciembre suscribió varios préstamos a corto plazo con entidades financieras por valor de 250 millones de euros para necesidades transitorias de tesorería. En la misma línea, en marzo de este año se pidió al Gobierno autorización de endeudamiento a corto plazo por valor de otros 350 millones de euros.