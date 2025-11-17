La Junta propone cerrar la oferta pública de empleo de este año con más de 3.000 plazas

Extremadura contará con una Oferta Pública de Empleo (OPE) superior a las 3.000 plazas este 2025 entre los tres sectores autonómicos: Administración General, Sanidad ... y Educación. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, preside este martes en Mérida una reunión de la Mesa General de Negociación en la que Gobierno autonómico y sindicatos darán luz verde a las nuevas plazas de empleo público.

La OPE que la Junta planteará este martes a las centrales se cifra en 3.062 plazas entre los tres sectores. De ellas, 1.432 corresponden a la Administración General -686 para laborales y 746 para funcionarios-, 1.072 irán para Sanidad -811 para personal sanitario y 261 para gestión y servicios- y las 558 restantes para Educación, de las que 9 pertenecen al cuerpo de inspectores.

Se trata de la mayor oferta de empleo público convocada por el ejecutivo que preside María Guardiola hasta la fecha, ya que la OPE de 2023 incluyó 2.019 plazas, distribuidas entre Educación, Sanidad y Administración General, y la del pasado año se redujo hasta las 1.836 plazas, igualmente entre los tres sectores autonómicos.

Ahora la cifra supera las 3.000 plazas, en función de una tasa de reposición del 120% en los servicios básicos y un 110% en el resto, y está previsto que no sufra modificación alguna en la reunión en la que se planteará a las centrales sindicales con representación en el órgano: CSIF, UGT y CC OO, que tacharon de «insuficiente» la aprobada en 2024.

Las plazas que conforman la OPE de 2025, nuevos puestos de empleo público en la región, deberán salir a oposición en un plazo máximo de tres años (hasta 2028), para continuar reduciendo así la tasa de temporalidad y dando estabilidad a los empleados de la administración extremeña.

El Gobierno regional no ha esperado hasta diciembre, como suele ser lo habitual, para aprobar la oferta pública de empleo en un fin de año marcado por el adelanto electoral en la comunidad autónoma. No en vano la campaña propiamente dicha comenzará el próximo 5 de diciembre y el Ejecutivo ha optado por adelantar la OPE. Está previsto también, como ha asegurado la consejera de Hacienda, que antes de la cita con las urnas el próximo 21 de diciembre se amplíen las plazas que centrarán la oposición de administración general en 2026.

1.195 plazas más

El Gobierno autonómico ha garantizado que el adelanto no afectará a los procesos en marcha, sigue adelante tanto con los concursos de traslados como con los exámenes de oposición en el SES, que comenzaron el pasado octubre, y por eso llevará a cabo también la prometida ampliación de plazas en administración general.

De este modo, no serán 449 sino 1.644 las plazas que centrarán ese proceso selectivo, porque a las plazas convocadas, correspondientes a la oferta de empleo de 2021, se sumarán las de las ofertas de 2022 y 2023. En concreto, 1.195 plazas más: 495 plazas de la oferta pública de empleo de 2022 (192 de funcionario y 508 de laboral) y las 700 de la oferta de 2023 (255 de funcionario y 264 de laboral).

Por el momento, de las 449 plazas convocadas, 299 corresponden a personal laboral y 150 a funcionarios. De las primeras, 37 se reparten entre ATS/DUE, educador y fisioterapeuta; 54 plazas para técnicos de Educación Infantil; 88 para ATE-cuidador, auxiliar de enfermería, bombero forestal conductor y cocinero; y 120 para ayudante de cocina, camarero/limpiador y ordenanza.

Respecto a las 150 de funcionarios: 20 son para titulados en Económicas, Jurídica, Psicología y Veterinaria; 35 para personal técnico de administración financiera, administración general, empleo, higiene industrial, seguridad en el trabajo y trabajo social; 50 plazas para administrativo de administración general y agente del medio natural; 35 para auxiliar de administración general y 10 plazas para subalterno.