Reunión de la Mesa General de Negociación en una imagen de archivo. HOY

La Junta propone cerrar la oferta pública de empleo de este año con más de 3.000 plazas

La consejera Elena Manzano preside este martes en Mérida la reunión de la Mesa General de Negociación en la que se aprobará la OPE

Ana B. Hernández

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:39

Extremadura contará con una Oferta Pública de Empleo (OPE) superior a las 3.000 plazas este 2025 entre los tres sectores autonómicos: Administración General, Sanidad ... y Educación. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, preside este martes en Mérida una reunión de la Mesa General de Negociación en la que Gobierno autonómico y sindicatos darán luz verde a las nuevas plazas de empleo público.

