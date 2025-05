La Junta prevé licitar este año menos contratos por el retraso de los fondos Feder

La Junta de Extremadura reduce sus previsiones de contratación para este año debido al retraso en la aprobación del programa operativo Feder del nuevo periodo ... 2021-2027. La Administración regional estima que licitará en 2022 contratos por importe de 530 millones de euros, menos de la mitad que el pasado ejercicio.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta ha publicado un informe sobre previsiones de contratación para el presente año. La Ley de contratación pública socialmente responsable, del año 2018, obliga a informar de forma anticipada sobre las previsiones de actividad de la administración, con datos por áreas, tipo de contrato y cuantía estimada.

Esta relación solo contempla las contrataciones que se prevén iniciar en el ejercicio y el coste previsto hasta su ejecución completa, ya sea en el presente año o en posteriores. No se puede confundir por tanto con el capítulo de inversiones del Presupuesto regional, que recoge el gasto previsto para el año en curso tanto por nuevas licitaciones como el procedente de años anteriores. Tampoco se incluyen a todas las entidades del sector público.

La utilidad de esta publicación es que contiene tanto pequeñas como grandes actuaciones y que no solo recoge obras, sino también servicios y suministros, que no suelen aparecer en el capítulo de inversiones. El objetivo es que las pequeñas y medianas empresas de la región puedan disponer de datos relevantes para sus previsiones de licitaciones.

Esta publicación se hizo el pasado año por primera vez con un importe de 1.172 millones de euros. La Consejería de Hacienda señala que la cuantía relativa a los contratos formalizados pasó de 971 millones de euros. Sin embargo, en el informe de este año se recogen 530 millones de estimaciones de contratación por parte de las consejerías de la Junta y algunos de sus organismos, como el Servicio Extremeño de Salud (SES).

La Consejería de Hacienda explica que buena parte de los grandes contratos previstos para este ejercicio está sin cuantificar por no disponer aún de los estudios de costes previos. «Además, existen posibles proyectos que no se encuentran en la previsión porque aún no se ha aprobado el nuevo programa operativo de fondos europeos 2021-2027, no pudiendo aventurar la estimación en este caso», añade.

El Gobierno regional esperaba contar a mediados de año con el nuevo programa operativo del Feder, al que se acoge un buen número de obras de infraestructuras. La previsión es que cuente con 1.070 millones para inversiones hasta 2030. De ahí que el Presupuesto de 2022 incluyera numerosas actuaciones a financiar por esa vía.

De hecho, las cuentas incluyen 70 millones más que el pasado año de fondos estructurales (lo que incluye al Fondo Social Europeo) debido a que se contaba con los ingresos del periodo 2021-2027. Pero la previsión actual es que los documentos que permitirán acceder a ese dinero no estarán aprobados hasta noviembre, con lo que difícilmente se podrán emplear este año, aunque solo sea en forma de licitación.

Hacienda añade que el informe recoge estimaciones, por lo que en muchos casos habrá contratos que no llegarán a licitarse y al mismo tiempo surgirán nuevas necesidades. Asimismo, puede haber cambios en las cuantías, que han sido realizadas con carácter previo a los estudios económicos y por tanto tienen un carácter aproximado. Además, como la duración de cada contrato es distinta, no se puede establecer una relación con el gasto real del ejercicio.

La mayoría para Sanidad

La mayor parte de los fondos recogidos en el informe se destina a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que cuenta con 186,5 millones de euros. La relación incluye actuaciones como la reforma de los centros sociosanitarios de Mérida y Plasencia, con 12 millones de euros cada uno, así como un contrato de 11 millones de euros para 930 plazas de atención sociosanitaria.

Pero el grueso corresponde al SES, que acumula 134,7 millones de euros. En este caso, se contemplan obras como los nuevos centros de salud de Orellana y Los Santos de Maimona, que suman cerca de 6 millones de euros. Sin embargo, destacan los contratos de servicios, como el de transporte sanitario (dotado con 45 millones de euros), y los de suministros, caso de la compra de reactivos para los laboratorios de análisis clínicos (por 9,3 millones). Se trata de licitaciones periódicas, lo que evidencia la importancia del sector sanitario en el gasto total de la Administración regional.

Después de Sanidad, la segunda consejería con más dotación es Transición Ecológica, una de las más implicadas en la gestión de los fondos europeos de recuperación. Cuenta con grandes proyectos, como los 6,6 millones destinados al abastecimiento del parque empresarial Expacio en Navalmoral de la Mata. Pero sobre todo destaca por 19 obras de estaciones depuradoras, todas con el mismo presupuesto, por lo que previsiblemente el gasto real será distinto. Pero de entrada suman 55 millones de euros.

También destaca la Consejería de Agricultura, que cuenta con el contrato de obras de mayor cuantía de toda la relación. Se trata de actuaciones forestales financiadas con fondos Next Generation por lotes, a lo que dedicará 22 millones de euros.

Asimismo, resalta por su dotación la Consejería de Movilidad, que gestiona las infraestructuras viarias. En ese apartado, incluye la obra para el nuevo acceso al aeropuerto de Badajoz, a lo que prevé destinar 6,7 millones. También cuenta con casi 5 millones para un carril-bici interurbano y senda peatonal entre Don Benito y Villanueva de la Serena. Pero también destaca por las mejoras en las estaciones de autobuses de las ocho principales ciudades de la región (más de 5 millones), por la rehabilitación energética de viviendas de promoción pública (8 millones en siete actuaciones) y por la adecuación de viviendas eficientes con destino al alquiler social en nueve localidades de la región.