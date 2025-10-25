HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo de una residencia de mayores en Extremadura. A. S.
Extremadura

La Junta plantea que las grandes residencias estén obligadas a tener farmacia propia

Los centros sociosanitarios de más de cien camas deberán contratar a un farmacéutico y adaptar sus espacios si sale adelante el decreto en el que trabaja el SES

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:59

La Junta de Extremadura plantea que los grandes centros sociosanitarios, es decir, las residencias de mayores que cuenten con más de cien camas, estén obligadas ... a tener una farmacia propia en sus instalaciones. Así lo recoge el proyecto de decreto por el que el SES regulará la prestación y atención farmacéutica en estos espacios de la región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

