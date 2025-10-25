La Junta plantea que las grandes residencias estén obligadas a tener farmacia propia

La Junta de Extremadura plantea que los grandes centros sociosanitarios, es decir, las residencias de mayores que cuenten con más de cien camas, estén obligadas ... a tener una farmacia propia en sus instalaciones. Así lo recoge el proyecto de decreto por el que el SES regulará la prestación y atención farmacéutica en estos espacios de la región.

El borrador ha salido a información pública y los ciudadanos tienen hasta el 5 de noviembre para presentar propuestas. Luego se podrán realizar alegaciones y finalmente el Gobierno extremeño aprobará el decreto. Por ahora, en lo presentado, establece principalmente dos mecanismos para regular la dispensación de medicamentos tanto en residencias públicas como privadas.

Determina que los centros sociosanitarios con cien o más camas, tanto públicos como privados, deberán contar con un servicio de farmacia propio en sus instalaciones, aunque podrán ser eximidos de esta obligación si suscriben un convenio con la Administración sanitaria que acredite la disponibilidad de un depósito de medicamentos vinculado a un servicio de farmacia hospitalaria pública de su área de salud, que se encuentran en los hospitales del SES.

Las residencias privadas más pequeñas -las que cuentan con menos de cien plazas- tendrán que disponer de un depósito de medicamentos vinculado a una farmacia de la localidad donde esté ubicado el centro. Si no es posible, se podrá vincular con una farmacia de la misma zona de salud y si tampoco es factible sería del área de salud, o un servicio público de su área.

Para centros pequeños se deberán vincular a una botica de la localidad y si hay más de una podrán turnarse entre varias

Con esto el proyecto de decreto prioriza la vinculación de depósitos de medicamentos a farmacias de la localidad y contempla la posibilidad de turnos rotatorios si existe más de una en un determinado municipio.

Esos turnos seguirán un sistema anual de rotación de febrero a enero entre las farmacias de la localidad que lo soliciten. La propuesta de establecer esos turnos rotatorios vendrá del titular del centro sociosanitario y serán las boticas interesadas en participar las que deberán enviar un formulario de adhesión a su respectivo colegio provincial en la primera quincena de noviembre.

Por su parte, las residencias públicas de menos de cien camas tendrán que disponer de un depósito de medicamentos vinculado a un servicio de farmacia de titularidad pública de su área de salud.

Las grandes residencias que deban contar con una farmacia propia funcionarán bajo la responsabilidad directa de un farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria. Para ello será necesaria la presencia de, al menos, un titulado durante el horario de funcionamiento del servicio. «Será la administración sanitaria la que establezca los ratios de personal farmacéutico adjunto y los de personal auxiliar», añade el documento del SES.

Asimismo, en el caso de los depósitos vinculados a una farmacia de titularidad pública u oficina de una localidad, la dirección del centro sociosanitario designará entre sus profesionales a una persona de referencia para la coordinación.

La Junta establecerá un plazo de un año para que se adapten al nuevo decreto una vez que se publique en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), es decir, para solicitar la autorización de crear una farmacia propia o el depósito de medicamentos, según proceda a partir de las obligaciones y características de cada centro sociosanitario.

El decreto no solo afecta a las residencias de mayores sino que abarca también a centros de atención residencial para personas con discapacidad, en situación de dependencia, para quienes padecen una enfermedad mental crónica y a hospitales psiquiátricos.

Si finalmente sale adelante el decreto tal y como está planteado actualmente, se acabará con un sistema que ahora permite la compra de medicamentos de los usuarios de las residencias en cualquier farmacia. Hay bastante disparidad en ese sentido y no se establece que los centros sociosanitarios tengan que estar vinculados a la botica de la localidad. Más allá de eso, por acuerdos entre ambos sectores hay situaciones en las que llevan a cabo un turno rotatorio para que no todos los fármacos sean comprados siempre en un mismo establecimiento.