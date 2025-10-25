La Junta plantea duplicar el importe de las ayudas a enfermos de ELA

El proyecto de Presupuestos extremeños para 2026 recoge otra medida fiscal relacionada con los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y que está vinculada al ... incremento de la ayuda autonómica a este colectivo.

El pasado año la Junta creó estas subvenciones para atender las especiales necesidades de atención y apoyo que precisan las personas diagnosticadas con esta enfermedad, en la que el paciente necesita cada vez más ayuda para realizar las actividades de la vida diaria, volviéndose con ello más dependiente.

Con el fin de mejorar la calidad de vida de este colectivo, se aprobó la concesión de una ayuda anual de 2.000 euros. El proyecto de cuentas eleva esa cifra hasta 4.000 euros.

Según indica la memoria económica de la Consejería de Salud, que cita un estudio de la red europea ENCALS, el coste medio anual directo asociado a la enfermedad de ELA oscila entre 7.500 y 37.900 euros por paciente en función de la etapa de la enfermedad en la que se encuentren. Por ese motivo, se ha decidido elevar la ayuda a 4.000 euros, el doble que la actual.

La Consejería de Salud estima que hay cien personas diagnosticadas de ELA en Extremadura. De ese modo, este incremento supone un coste económico total de 400.000 euros para el próximo año, 200.000 más que en el presente ejercicio.

Además de esta ayuda, a comienzos de este año se aprobó que los contribuyentes que hayan sido diagnosticados con ELA podrán deducirse 2.000 euros de la cuota íntegra autonómica en su declaración de IRPF. En línea con la medida anterior, esa cifra se eleva a 4.000 euros. El impacto estimado es de 100.000 euros.

Pensiones no contributivas

Junto a esto, el texto de la ley recoge una subida de 5 euros en el pago destinado a las personas beneficiarias de pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva, que se creó en 2014 y que se mantiene año a año desde entonces. Con ello los beneficiarios recibirán 265 euros, que se abonará en un pago único en el mes de abril sin que sea necesaria solicitud de la persona interesada.

La Consejería de Salud señala que hay una media de 12.100 beneficiarios en la región, lo que supone un incremento de 60.500 euros en esta medida respecto a este año. El coste total asciende a 3.206.500 euros.