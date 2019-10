La Junta pide al Ministerio de Hacienda los 86 millones pendientes del IVA El PP denuncia que la región ha pasado en siete meses de no tener déficit a tener el mayor de todas las regiones con 280 millones de euros EFE Lunes, 28 octubre 2019, 13:04

La Junta de Extremadura ha pedido al Ministerio de Hacienda que el próximo año, si no puede en este ejercicio, abone los 86 millones pendientes de la liquidación del IVA de 2017, dado que es un «injusticia» no haber recibido aún estos fondos, que incrementan el déficit regional en un 0,47 por ciento.

Así lo ha manifestado el secretario general de Presupuestos y Financiación, Isidoro Novas García, ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea, en respuesta a una pregunta del PP sobre las acciones emprendidas por la Junta para reclamar las cuantías que corresponden a Extremadura en relación con el sistema de financiación autonómica.

En su intervención, ha explicado que como consecuencia de la reforma del IVA acometida en 2017, las entregas a las comunidades con cargo a este impuesto se ha liquidado este año por 11 mensualidades en lugar de las 12 correspondientes, lo que en el caso de Extremadura se cifra en un impago de 86 millones de euros.

Como consecuencia, «vamos a tener 4,3 décimas de PIB en términos de déficit no previstas dentro del presupuesto para este año», ha apuntado el secretario general.

Ante esta situación, ha señalado, el Ejecutivo regional ha pedido al Ministerio de Hacienda que, si no hay posibilidad en este ejercicio, en 2020 abone trece mensualidades por la liquidación del IVA en lugar de doce.

El diputado del Grupo Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, por su parte, ha recriminado el «silencio cómplice» mantenido por el Gobierno regional ante la «utilización partidista» que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha realizado de los fondos del Estado para las CCAA, tanto con las entregas a cuenta -134 millones para Extremadura que ya han sido abonados- como con el IVA de 2017.

Como consecuencia, Extremadura ha pasado en siete meses de no tener déficit a tener el mayor de todas las regiones con 280 millones de euros, el 1,40 % del PIB, lo que ha supuesto una «desestabilización importante» de las cuentas regionales, ha añadido.

Respecto a las entregas a cuenta, Isidoro Novas ha precisado que, para el conjunto de CCAA, la previsión del Ministerio se cuantificó en 3.065 millones en julio de 2018, una cifra que se redujo a 2.930 en enero de 2019 y que el proyecto de presupuestos estatales para este ejercicio -no aprobado- elevó a 3.152 millones.

No obstante, ha señalado que pese a que se ha restringido el importe de las entregas, ello no ha impactado en el cálculo del déficit, dado que no ha supuesto una reducción en el volumen de gasto para los presupuestos de 2019.

Sin embargo, ha aclarado, sí ha tenido un efecto en la tesorería y el periodo de pago a proveedores, «que se puede ir más allá de los 30 días aconsejables», lo que llevó a la Junta a aumentar su financiación a corto plazo vía préstamo, al cero por ciento de interés, para respetar este plazo.

Hernández Carrón le ha contestado que su versión «choca» con las cifras consignadas en el apartado de entregas a cuenta de los presupuestos regionales de este año, con una dotación de 300 millones «que suena a que se los inventaron».

A su juicio, ello demuestra que «inflaron los presupuestos y de ahí el déficit que tenemos», una situación que el diputado popular ha achacado a que 2019 ha sido un año electoral.