¿Qué ha pasado este sábado, 30 de agosto, en Extremadura?
Un menor llegado en patera a la isla de El Hierro el pasado mes de diciembre. HOY

La Junta pide más medios para los 159 menores migrantes que debe acoger

Dice que su capacidad ya ha colapsado y critica el reparto «unilateral» del Gobierno para desahogar la situación de Canarias

J. L. G.

Sábado, 30 de agosto 2025, 20:42

Ha pasado más de un año desde que el Gobierno intentara repartir entre las distintas comunidades autónomas a todos los menores migrantes que Canarias no ... puede atender al verse desbordada. A los distintos territorios se les pidió que reportaran cuál era su situación en este ámbito, y esta semana se ha dado un paso más. El decreto aprobado el martes pasado por el Consejo de Ministros para terminar de concretar el envío de casi 4.000 menores migrantes establece la «capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas», es decir, el número de plazas que debería tener para cumplir la ratio fijada, de 32,6 menores por cada 100.000 habitantes, y concoluye que la de Extremadura es de 344.

