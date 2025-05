La Junta permite tramitar todas las enmiendas a los Presupuestos de 2023

El proyecto de Presupuestos autonómicos para 2023 llega a su fase final sin vetos. El Gobierno regional ha aceptado la tramitación de todas las enmiendas ... presentadas por los grupos parlamentarios. El PSOE ha reiterado su disposición a negociar hasta el final para tratar de llegar a un gran acuerdo en las cuentas el próximo año.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea de Extremadura ha acogido la primera jornada de trabajo para la elaboración del dictamen del proyecto de ley. En este trámite se debaten por primera vez las más de 1.300 enmiendas presentadas. Las que sean aprobadas este lunes se incorporarán ya al texto que irá a la doble sesión plenaria de la próxima semana para su votación definitiva el próximo viernes 23 de diciembre.

Como paso previo, el Gobierno regional tiene la potestad de rechazar aquellas enmiendas que suponen un aumento de gastos o una disminución de ingresos, ya que eso afectaría a la cifra global prevista, 7.776 millones, para lo que sería necesario tramitar de nuevo el proyecto de ley.

Con ese fin, la Asamblea decidió someter a la aprobación de la Junta 44 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. Todas afectan al texto articulado de la ley, ya que en las distintas secciones los cambios solo se pueden realizar sobre las partidas ya elaboradas, con lo que no afecta al presupuesto global.

Sin embargo, el Gobierno regional no ha puesto objeción a la tramitación de 23 enmiendas que suponen un aumento de los gastos y de once que implican una disminución de ingresos. Asimismo, estima que en otros diez casos no tienen incidencia en la cifra global.

Entre estas enmiendas se encuentran algunas de las presentadas por el Grupo Socialista, como la que propone aumentar un 35 % la ayuda individualizada que corresponda por la renta básica el próximo año, así como otra propuesta que sugiere aumentar la partida de gastos generales para los contratos de obras en ejecución. Pero también hay iniciativas de otros partidos, como una del PP que pide elevar a 78,1 millones de euros el Fondo Regional de Cooperación Municipal, otra de Ciudadanos que reclama bonificar al 99% el canon de saneamiento y otra de Unidas por Extremadura para asegurar la gratuidad de los comedores escolares y las aulas matinales.

El hecho de que estas enmiendas se mantengan no implica que el grupo mayoritario, el PSOE, las vaya a aprobar, pero deja la puerta abierta a la negociación. El portavoz socialista en materia de Presupuestos, Jorge Amado, mostró su disposición a llegar a acuerdos y anunció que varias de las enmiendas de la oposición serán aprobadas en el pleno de la próxima semana. «Vamos a seguir agotando todas las posibilidades hasta el final», afirmó.