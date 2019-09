La Junta niega que pagara por una entrevista a Fernández Vara en el diario inglés The Guardian J. S. Viernes, 20 septiembre 2019, 08:18

mérida. La Junta de Extremadura asegura que nunca ha pagado ninguna entrevista realizada a su presidente, Guillermo Fernández Vara, tras una noticia de El Economista que afirma que costeó esa publicación en diciembre de 2015 en el diario inglés The Guardian.

Según explica el Ejecutivo autonómico, en octubre de 2015 recibió una petición de una agencia, The Report Company, para una entrevista para The Guardian. El motivo era el interés que despertaba la región por su crecimiento como destino turístico y su capacidad para atraer inversiones. El Gobierno regional accedió a la solicitud. El encuentro tuvo lugar el 13 de noviembre y la entrevista se publicó en diciembre.

Un año después, la misma agencia ofreció un publirreportaje en otro medio, The Economist. Se llegó a un acuerdo por 14.520 euros dentro de la campaña 'Extremadura es agua', de 2017, una de las dos que se suele llevar a cabo cada año para promocionar la región turísticamente.

Por tanto, no hay relación directa entre esta campaña y la entrevista publicada en 2015. Esa publicación sí fue pagada a The Guardian, que ha reconocido en su web que era contenido comercial, pero por la propia agencia The Report Company por su estrategia empresarial.

El Gobierno regional recuerda que en septiembre de 2015 reunió a una comisión de expertos para regular la publicidad institucional, donde se marcaron unas directrices que se recogen en los planes anuales de comunicación, que se pueden consultar. Actualmente destina a esta labor promocional 2,3 millones al año.