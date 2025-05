La Junta manda muestras del aceite a Madrid para agilizar los resultados

Del Laboratorio Agroalimentario de Extremadura a laboratorios de Madrid. Para avanzar en el análisis de los miles de litros inmovilizados, la Junta de Extremadura empieza ... a mandar a laboratorios de la capital de España muestras de aceite intervenido desde hace dos semanas tras decretarse la alerta alimentaria en la comunidad autónoma extremeña. Lo acaba de confirmar el consejero de Sanidad, José María Vergeles.

Hay que recordar que son ya 13 marcas de aceite las retiradas del mercado comercial en Extremadura por fraude en su etiquetado, por vender aceite como aceite de oliva virgen extra un producto que no lo es. No solo eso. En la primera muestra analizada, con aceite distribuido entre Salvatierra de los Barros y pueblos de su entorno, los resultados han detectado que junto a aceite apto para el consumo humano se ha mezclado aceite lampante, que no está autorizado para el consumo humano. Es decir, se habría pasado de un fraude en el etiquetado a un delito contra la salud pública.

«Hemos tomado más muestras y hemos diversificado los laboratorios en los que se analizan porque hasta ahora el que teníamos ya está empezando a contar con un número de muestras muy elevado. Desde la semana pasada hemos empezado a mandarlas a un laboratorio de Madrid para que las tenga cuanto antes», ha confirmado Vergeles.

«Pido precaución a la gente que disponga de garrafa de aceites de las marcas inmovilizadas», ha esbozado a la hora de recordar que, de momento, ese aceite no se debe consumir. Al mismo tiempo, el consejero de Sanidad ha remarcado que todos son aceites de fuera de la región, procedentes de Andalucía, mientras que en Extremadura disponemos de unos aceites de gran calidad «de los que nos podemos fiar. Esto viene bien subrayarlo porque está empezando a afectar al ámbito reputacional del aceite». Además, ha dicho Vergeles, las garrafas de aceite de oliva fraudulento vendido en Extremadura no tenían cinco litros, sino unos cuatro.

La Junta de Extremadura da por hecho que en esta semana se conocerán más resultados de las muestras tomadas a nuevos lotes de aceite retirado.

Al mismo tiempo, el Gobierno regional ha subrayado que la comunicación con el Seprona es fluida para aportar toda la información de la que disponga la Administración extremeña al determinarse que se ha podido cometer no solo un mero fraude sino un delito contra la salud pública.