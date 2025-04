La Junta debe justificar 346 millones de la UE antes de año y medio para no perderlos

Extremadura tiene pendientes de certificación más de 346 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y del Fondo Social Europeo (FSE) del ... periodo 2014-2020, aunque aún tiene más de un año por delante para justificar un gasto que se ha venido demorando más de lo deseable.

El nuevo Gobierno regional de María Guardiola ha expresado su preocupación por la ejecución de estos fondos, tal como han indicado los consejeros que ya han comparecido en la Asamblea de Extremadura para exponer sus objetivos para la legislatura. La titular de Hacienda, Elena Manzano, ha anunciado incluso el refuerzo de las unidades de gestión. El Ejecutivo de Fernández Vara ya reconoció que había dificultades, pero que la comunidad está dentro de los plazos para cumplir con sus compromisos y evitar la pérdida de ayudas.

Feder y FSE son dos de las principales herramientas de los denominados fondos estructurales y de inversión europeos, que canalizan el grueso de la financiación de la Unión Europea para el periodo 2014-2020. El primero fomenta el desarrollo equilibrado entre las distintas regiones, mientras que el segundo se dedica al fomento del empleo.

La gestión corresponde a los propios países de la UE, para lo que hay que pactar las condiciones de ejecución en función de unas normas y objetivos comunes. Eso se recoge en los denominados acuerdos de asociación, tras lo cual es necesario aprobar los programas de inversión, que recogen medidas concretas.

Esto exige un trabajo previo que es fundamental para el desarrollo posterior y que implica meses de trámites y negociaciones. De hecho, el acuerdo de asociación con España para el periodo 2014-2020 no se aprobó hasta mediados de 2014. El programa operativo Feder de Extremadura, gestionado por el Gobierno regional, recibió el visto bueno en el verano de 2015, con lo que en realidad no se empezó a ejecutar hasta 2016. Por todo ello, la Comisión Europea concede un margen de ejecución de tres años (la llamada regla n+3), de modo que la cantidad asignada a cada anualidad se puede gastar hasta tres años después. De ahí que el cierre definitivo no tenga lugar hasta finales de 2023.

De los fondos asignados y gestionados por la región (hay más dinero que llega a través de programas nacionales), destaca el Feder. Tras las distintas modificaciones desde su aprobación, cuenta con algo más de 1.026 millones de euros. De ellos, 840,6 corresponden a financiación comunitaria. En cuanto al FSE, llega a 443,4 millones de euros, de los cuales 371,5 son de aportación europea.

De esos 1.212,1 millones de euros de financiación europea, una parte importante, 187,1 millones, forma parte del REACT, el mecanismo creado para hacer frente a la pandemia de covid. Ese dinero se integró en los distintos fondos, con lo que aumentó la asignación. Pero llegó en el tramo final del periodo, lo que condiciona su ejecución.

Al igual que los distintos órganos gestores, la Junta debe realizar el gasto y después reclamar el dinero a la Unión Europea. Con una particularidad añadida, ya que la región fue la única comunidad autónoma española que en el periodo 14-20 se mantuvo en el grupo de las denominadas menos desarrolladas (lo que antes se denominaba de convergencia y objetivo 1), que son los territorios con una renta por debajo del 75% de la media de la UE. Esto implica una tasa de cofinanciación del 80% (excepto en el REACT, que es del 100%) y, por tanto, más ayuda europea. Algo que también condiciona el montante del gasto a justificar.

Pero también hay que tener en cuenta cómo se gasta el dinero. Por ejemplo, en el caso de una obra. El periodo en cuestión arrancó en 2016, pero primero hay que elaborar los proyectos de construcción. La ejecución comienza cuando se licita el contrato y después se da un nuevo paso cuando se adjudica. El proceso concluye con el pago. Pero en todos estos pasos se pueden presentar dificultades, como ha ocurrido en los últimos meses con el encarecimiento de los precios, lo que ha llevado a la ralentización de los trabajos. Todo esto condiciona cuándo se puede disponer de las facturas que servirán para reclamar a la Unión Europea la financiación correspondiente.

Según los últimos datos publicados por la Comisión Europea, la Junta tenía designados 1.572 millones de euros en gastos para optar a los 1.026 millones del Feder, ya que es habitual superar la previsión inicial para asegurar que no se pierden fondos. Esa cantidad se encuentra en distintos grados de ejecución, por ejemplo con obras en marcha. Pero el gasto real a 30 de junio era de 651,1 millones. De esa cantidad, se han certificado cerca de 574 millones de euros, el 68% de los 840,6 millones de ayuda europea. Están pendientes por tanto más de 266 millones.

En cuanto al FSE, hay 443,4 millones programados y una planificación de 544 millones. El gasto real era de 313,8 millones de euros a mediados de año. De los 371,5 millones de financiación europea, la certificación es de 291,6 millones, el 79%. Falta por justificar 80 millones.

En resumen, y sólo en estos dos fondos, la cantidad programada es de 1.469,4 millones de euros, de los que 1.212,1 millones corresponden a financiación europea. El gasto real, a seis meses de cierre del programa, era de 965 millones de euros, con lo que faltaban más de 500 millones. Pero esas actuaciones están en marcha. El problema es que hay 346 millones de euros que hay que justificar para que sean reingresados a las arcas regionales. Para eso los márgenes son más amplios, aunque será necesario agilizar los trámites todo lo posible.

Igual que otras comunidades

Para entender hasta qué punto Extremadura está en dificultades, basta con realizar una comparación con el resto de comunidades autónomas. La región no es la que está en peor situación, sino que se encuentra en las posiciones medias, aunque hay que tener en cuenta que cada caso es distinto en función de cuestiones como el montante total, el grado de cofinanciación comunitaria y la cantidad añadida por el REACT.

En el caso del Feder, Extremadura, con un 68% de gasto certificado, está en una posición intermedia. Navarra (38%) y Madrid (39%) tienen los peores porcentajes. Andalucía, Murcia y Castilla y León también están por debajo. Castilla-La Mancha, con el 95%, y Asturias, con el 97%, tienen los mejores datos.

En cuanto al FSE, La Rioja, con el 86%, y Cantabria, con el 83%, presentan el mejor grado de ejecución. En tercer lugar están Extremadura y Andalucía, con el 79%. Canarias (35%) y Navarra (44%) están a la cola.