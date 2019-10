La Junta juega al despiste Parece que prefiere guardar silencio en asuntos polémicos como el trazado extremeño de la A-43 o la mina de litio de Cáceres Imagen de archivo de una de las protestas celebradas en Cáceres para manifestar su rechazo a la mina de litio. :: HOY ANA B. HERNÁNDEZ Sábado, 26 octubre 2019, 09:49

El conflicto catalán y las próximas elecciones generales están sirviendo, además de para dejarnos clarito que el sentido común escasea cada vez más por todos lados, y la valentía también, para que nuestros gobernantes aquí, en Extremadura, pasen de puntillas, miren para otro lado, ignoren problemas o les den la vuelta directamente. En línea, lamentablemente, con la mayoría de políticos de estos últimos tiempos, convencidos de que algo se convierte en verdad a fuerza de repetirlo, en unos casos, y ambiguos en declaraciones y posicionamientos, en otros, para no molestar o, tal vez, para fijar su postura una vez vean qué grupo porta la pancarta más grande.

En los últimos días se han producido algunos ejemplos de ambos comportamientos. Hace más de un año largo ya que los responsables del Servicio Extremeño de Salud (SES) vienen asegurando que están ofreciendo interinidades y contratos estables para conseguir que los médicos que están se queden y que vengan otros, y así cubrir las vacantes que tenemos. Pero una amplia información del periodista Álvaro Rubio, publicada el pasado domingo en HOY, ha dejado claro que eso que dice el SES no es verdad. Aunque se pasen meses y años repitiéndolo. La realidad que muestran las cifras es que cada año son más los médicos que se van que los que vienen y que muchos de los que se van lo hacen porque aquí no se les ofrece un contrato en condiciones. «Aquí solo me ofrecieron contratos de 15 días, así que me fui a Madrid», ha dicho una médico pacense que quería quedarse a trabajar en su tierra.

El trazado de la futura Autovía del Levante, esa A-43 que uniría Badajoz con Valencia a través de Castilla-La Mancha, tiene pendiente la conexión entre Mérida y Ciudad Real. Y hay dos comarcas extremeñas que quieren que ese trazado les incluya: la Siberia reclama el trazado norte y la Serena, el sur. El gobierno de Castilla-La Mancha ya ha dicho qué prefiere. La Junta de Extremadura, no. Aunque resulta que estamos ante una reivindicación más que histórica y un enfrentamiento que no comenzó ayer.

La mina de litio

Sin embargo, al parecer, el Gobierno regional no ha tenido tiempo de fijar su postura. Ha optado por no mojarse y evitar las polémicas que suelen conllevar las decisiones, claro, porque no siempre contentan a todos. Especialmente porque ese trazado les serviría a ambas para mejorar sus condiciones de vida y económicas. Y en esto casi ninguna zona de la región anda boyante.

Con esto de la autovía pasa un poco lo mismo que con la mina de litio de Cáceres, que no se habla claro. Hay jaleo por el rechazo social y político en la capital cacereña porque una empresa quiere abrir una mina a cielo abierto en un terreno a dos kilómetros del casco urbano.

El proyecto de esa empresa existe porque la Junta sacó hace cuatro años a concurso 97 registros mineros caducados, entre los que están los de la discordia. Posiblemente, como ha dicho la consejera Olga García, porque Extremadura necesita empresas «de tamaño medio y grande» y porque la minería «es una actividad compatible con el desarrollo sostenible». Los técnicos tendrán que determinar en la tramitación oportuna que está en marcha si la de litio lo es. Cáceres, con su alcalde socialista a la cabeza, ya ha dicho que no a la mina independientemente del resultado de la tramitación. La Junta, con igual signo político, guarda silencio. Y despista.