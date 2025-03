La Junta inicia la adecuación de los centros de atención a víctimas de violencia sexual

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha la adecuación de cuatro centros de crisis para la atención a mujeres víctimas de violencia sexual con ... el objetivo de que puedan prestar servicio antes de que termine este año.

Los centros de crisis ofrecerán asistencia psicológica, social y jurídica a mujeres víctimas de agresiones sexuales las 24 horas del día y todos los días del año de forma presencial y telemática. Tienen por tanto un carácter urgente y permanente. Se financian con los fondos europeos de recuperación y se exige que al menos haya uno por cada provincia. El Gobierno regional ha optado por tener dos por provincia debido a la extensión territorial y dispersión geográfica de Extremadura con el objetivo de acercar el servicio a todas las mujeres que lo necesiten.

La secretaria de Igualdad y Conciliación del Gobierno extremeño, Ara Sánchez, adelantó a comienzos de mes que los centros en la región se construirán en edificios propiedad de la Junta para cumplir con el plazo exigido para su entrada en funcionamiento, antes del próximo 31 de diciembre. De esta forma, en vez de afrontar una obra de nueva planta se trabajará en la adecuación de espacios.

La Junta ha sacado a concurso la adecuación de los cuatro espacios seleccionados. En Badajoz y Cáceres los centros se ubicarán en las casas de la mujer, en Mérida en el hospital y en Plasencia en unas viviendas de acogida.

En los cuatro casos el importe de licitación asciende a 241.104,6 euros, lo que supone un gasto total de cerca de 965.000 euros. El plazo de ejecución también es el mismo, cuatro meses, con lo que se estima su conclusión para finales de año. Extremadura ha recibido una asignación de cerca de 4,2 millones de euros para estos centros.

Ara Sánchez solicitó en la última reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad que el Gobierno solicite a la Unión Europea una prórroga del plazo para poner en marcha estos centros debido a las dificultades para ejecutar los fondos antes de que termine este año.

La secretaria general de Igualdad también puso de manifiesto el problema con el que se van a encontrar muchas comunidades autónomas, entre ellas la extremeña, para poder hacer frente al pago del personal técnico de los centros y los suministros básicos, que no entran dentro de la financiación de fondos de recuperación. A este respecto, en la Conferencia Sectorial se expuso que, de manera excepcional, se podrá acumular para el próximo ejercicio presupuestario la dotación no ejecutada y que se podrá destinar a gastos de personal, siempre que la cuantía no supere el 40%.