Así hemos narrado la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno de este lunes
El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social acusa de «tacticismo político» a PSOE y Vox por sus enmiendas a los Presupuestos
Cáceres
Lunes, 27 de octubre 2025, 13:47
13:05
13:00
Sobre la posibilidad de presentar un segunda propuesta de las cuentas, «nada hace prever que unas segundas cuentas cambien el resultado o supongan que renuncien a sus posiciones para intentar pensar todos en Extremadura. Ante la falta de garantías en ese sentido, unas segundas cuentas es perder el tiempo».
12:59
¿Qué tiene que pasar mañana para que la presidenta no acabe convocando elecciones? «No lo sé, entra dentro del ámbito de decisión personal, individual, intransferible, indelegable de la presidenta»
12:58
«No están ejerciendo los cargos con responsabilidad», sentencia el consejero de Presidencia. «La única explicación que hay es un cálculo electoral, un tacticismo político de llegar a un año electoral con un gobierno desgastado y con una presidenta pidiendo la hora. Esa es la estrategia de PSOE y Vox. Y me atrevo a decir que acuerdan las votaciones antes de los plenos».
12:56
Sobre la posibilidad del adelanto electoral, «depende únicamente de la presidenta de la Junta de Extremadura. Ha sido muy honesta, no engaña a nadie y nadie puede esperar una sorpresa. Lo que algunos llamaban amenaza en realidad ha sido sinceridad. Quiere estabilidad para Extremadura», asegura Bautista. «Son ellos los que tienen que dar una explicación. Lo que está sucediendo en Extremadura es inaudito, que partidos que son tan distantes pasen de coincidir en algunos plenos pasen a coincidir en muchas votaciones en muchos plenos», en referencia al PSOE y Vox.
12:53
Siguen las preguntas sobre el mismo asunto: «El año pasado no se llegó a un acuerdo con el PSOE. Fruto de esa experiencia, nada hacer prever que la situación vaya a ser distinta a la del año pasado. No hay una situación de confianza ni honestidad», contesta Bautista, que insiste en que «están a tiempo de rectificar».
12:52
Más sobre el debate de las enmiendas a los Presupuestos: «Ni estamos en el cálculo electoral ni estamos en el cálculo de la aritmética parlamentaria ni de ninguna encuesta».
12:50
Sobre la posibilidad de que Vox se abstenga en la votación: «Estamos en el convencimiento de que hemos cumplido nuestro deber: presentar unos Presupuestos y convocar a los grupos. No se ha presentado el líder de Vox a la reunión ni el líder del PSOE. No nos corresponde valorar lo que hacen otros. Nosotros hemos hecho todo lo posible».
12:49
Sobre la enmienda a la totalidad del PSOE a los Presupuestos: «En la Junta no damos por hecho nada. La verdad es que es la una menos cuarto de la tarde y están a tiempo de retirar la enmienda a la totalidad. Si quieren dialogar están a tiempo, no hay diálogo con una enmienda a la totalidad, es cerrar la puerta al acuerdo. No depende de nosotros».
12:48
Turno de preguntas.
12:46
En materia agraria, se aprueba una nueva convocatoria de ayudas a la agroindustria para apoyar las inversiones destinadas a la transformación y comercialización de los productos agrícolas en la región. Inversión: 28 millones de euros.
12:45
Más cosas. El Consejo autoriza la concesión directa de ayudas para entidades sin ánimo de lucro que prestan servicio a personas con discapacidad y personas con trastorno mental grave. 32 entidades beneficiarias. Inversión: 1,5 millones de euros.
12:44
Continúa el consejero: «Se está tramitando una nueva convocatoria para la mejora de la climatización que contará con 20 millones de euros».
12:42
«En esta materia, hemos afrontado 162 obras con una inversión total de 80 millones de euros. Se han finalizado 78 con 23,8 millones de euros. Hay en ejecución de 70 obras relacionadas con mejoras en centros educativos por valor de 15 millones de euros y en los últimos meses hemos adjudicado 14 grandes obras por 43 millones de euros», recuerda el consejero.
12:40
Bautista: «Es un paso más para mejorar la infraestructura educativa».
12:40
Otro asunto. Luz verde a la renovación de mobiliario y material escolar en 280 centros escolares extremeños. Inversión: 3,3 millones de euros.
12:38
Cuantías de entre 4.000 y 8.000 euros por proyecto, dependiendo del número de los habitantes de los municipios solicitantes.
12:38
El Consejo de Gobierno aprueba una inversión de 1,5 millones para acciones de dinamización, digitalización y cooperación comercial en el pequeño comercio.
12:36
Comienza la rueda de prensa.
12:34
Comparece Abel Bautista, consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social.
12:27
¡Hola a todos y todas! La Junta de Extremadura informa sobre los acuerdos aprobados en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este lunes.
-
