Así hemos narrado la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno de este lunes

Finaliza la comparecencia de Abel Bautista. El Consejo de Gobierno ha aprobado acciones de dinamización, digitalización y cooperación en el pequeño comercio (1,5 millones), la renovación de mobiliario en 280 centros escolares extremeños (2,3 millones), concesión directa de ayudas para entidades sin ánimo de lucro que prestan servicio a personas con discapacidad y trastorno mental grave (1,5 millones) y una convocatoria de ayudas a la agroindustria (28 millones), entre otros asuntos. Además, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, ha instado a que el PSOE retire la enmienda a la totalidad que se debatirá mañana en la Asamblea de Extremadura y ha asegurado que los socialistas y Vox tienen una estrategia en cuanto a los Presupuestos que responde a un cálculo electoral y un tacticismo político.