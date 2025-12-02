La Junta destinará casi dos millones para adecuar el Palacio de Congresos de Badajoz como centro sanitario

12:19

Termina la rueda de prensa. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes, como asuntos más destacados, el plan forestal de Extremadura, en el que se invertirán 364 millones de euros desde el próximo año y hasta 2035; el traslado del centro de salud Los Pinos de Badajoz al Palacio de Congresos, con una inversión cercana a los dos millones de euros; la ampliación del fondo para el aval joven (2 millones), la financiación de la tarjeta SATE en 2026 (6,6 millones), la mejora de un tramo de la EX-112 (8,1 millones); el decreto de ayuda para contratar seguros agrarios combinados (10,8 millones) y una convocatoria para financiar proyectos de investigación e innovación impulsados por pequeñas y medianas empresas (10 millones).