La Junta destinará casi dos millones para adecuar el Palacio de Congresos de Badajoz como centro sanitario
El Consejo de Gobierno también aprueba el plan forestal de Extremadura, la ampliación del fondo para el aval joven, la financiación de la tarjeta SATE en 2026 y el decreto de ayuda para contratar seguros agrarios combinados
Cáceres
Martes, 2 de diciembre 2025, 12:28
12:19
Termina la rueda de prensa. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes, como asuntos más destacados, el plan forestal de Extremadura, en el que se invertirán 364 millones de euros desde el próximo año y hasta 2035; el traslado del centro de salud Los Pinos de Badajoz al Palacio de Congresos, con una inversión cercana a los dos millones de euros; la ampliación del fondo para el aval joven (2 millones), la financiación de la tarjeta SATE en 2026 (6,6 millones), la mejora de un tramo de la EX-112 (8,1 millones); el decreto de ayuda para contratar seguros agrarios combinados (10,8 millones) y una convocatoria para financiar proyectos de investigación e innovación impulsados por pequeñas y medianas empresas (10 millones).
12:14
Sobre la tarjeta SATE: «El 100% será financiación de la Junta de Extremadura para que sean gratuitos los viajes en autobús que tienen salida o destino en Extremadura».
12:12
Sobre el Plan Habita: «Construimos en suelo de la Junta y establecemos convenios con los municipios para construir en suelo de titularidad municipal. Lo que ha sucedido en Plasencia es que el municipio se ha equivocado al determinar cuál es ese suelo y lo hemos tenido que sacar del convenio. El resto de parcelas no se ven afectadas y van a continuar con su tramitación. Supone perder unos días para volver a sacar a licitación. Es una situación anecdótica. Son 3.036 viviendas».
12:10
Sobre la subida del sueldo a los funcionarios, «el Gobierno tiene que trasladar los trámites que quedan y ayer no nos respondió. El Consejo de Ministros lo aprueba hoy pero tiene que tener la forma jurídica de un decreto-ley. ¿Tiene la mayoría pactada para llevar a cabo la convalidación? El Ministerio nos ha dicho que procederá al pago lo antes posible pero no nos han respondido».
12:07
Sobre las diferentes convocatorias del aval joven: «En total legamos a los 12,8 millones. Lo hemos ampliado en tres ocasiones».
12:06
Más sobre el traslado del centro de salud de Badajoz: «No se van a ver afectados los ensayos ni los conciertos. En el caso de que así fuera, si ellos entienden que en otra ubicación podrían desarrollar esa actividad que lo comuniquen y se valora desde la consejería de Cultura. Las obras durarán meses, a mediados del año 2026 estará ya operativo».
12:04
Más sobre el asunto: «El Ministerio irá pautando las actuaciones que tienen que ir desarrollando las comunidades autónomas. El foco está muy controlado y afecta a los jabalíes. No ha surgido en una granja en concreto. Traslado un mensaje de tranquilidad. Conocemos cómo funciona esta enfermedad y ahora seguro que se va a poder controlar y se van a desplegar todas esas medidas preventivas oportunas».
12:02
Sobre la peste porcina, «trasladar absoluta tranquilidad. Estamos en permanente comunicación con el Ministerio. El foco está concentrado en Cataluña. »
12:00
Sobre el traslado del centro de Los Pinos y las quejas de la Orquesta de Extremadura, que ensaya en este espacio, «lo más importante es la prestación de servicios públicos a los ciudadanos. No va a interferir en los ensayos de la Orquesta».
11:59
Turno de preguntas.
11:58
La Junta declara BIC con categoría de monumento a la gasolinera de Mérida 'Tiro de Pichón'. «Se trata de un elemento único en España», detalla.
11:56
También se da luz verde a una ayuda directa de 2,8 millones de euros para la Universidad de Extremadura para compensar la exención de tasas de matrícula de los estudiantes.
11:54
El Consejo aprueba una nueva convocatoria para financiar proyectos de investigación e innovación impulsados por pequeñas y medianas empresas extremeñas. Inversión: 10 millones de euros.
11:53
Asimismo, se autoriza un convenio con la Universidad de Extremadura para investigar sobre tuberculosis y otras enfermedades de declaración obligatoria. Inversión: 300.000 euros.
11:52
También se ha acordado la aprobación del decreto de ayudas para contratar seguros agrarios combinados en el año 2026. Dotación presupuestaria: 10,8 millones de euros.
11:50
Otro acuerdo: convocatoria de ayudas para apoyar la cría de razas ganaderas autóctonas en 2026. Inversión: 1,3 millones.
11:49
El Consejo de Gobierno también ha acordado este martes la aprobación de la segunda convocatoria del programa de pueblos inteligentes. Presupuesto: 1,5 millones.
11:48
La tercera, la luz verde a la mejora de un tramo de 27 kilómetros de la carretera EX-112. Inversión: 8,1 millones de euros.
11:47
La segunda, la aprobación de una medida para garantizar que los ciudadanos se desplacen de manera gratuita en transporte público por carretera. Se destinan 6,6 millones en la financiación de la tarjeta SATE en 2026.
11:45
Anuncia tres medidas relacionadas con vivienda y transportes. La primera, la ampliación del fondo de garantía de adquisición de vivienda (aval joven), con una inversión de dos millones de euros.
11:44
El centro de Los Pinos cuenta con 19.492 usuarios, especifica la portavoz. «Presenta graves deficiencias por la existencia de fisuras y grietas, de ahí que sea necesaria una respuesta urgente», dice Manzano.
11:43
Más cosas. Se da luz verde al traslado del centro de salud Los Pinos de Badajoz al Palacio de Congresos. «Será una ubicación provisional antes de que esté listo el nuevo centro de salud en el Hospital Provincial», añade. Inversión para la contratación de las obras de adecuación del Palacio de Congresos: casi 2 millones de euros.
11:42
Otra novedad: se podrá contratar a familiares desde el primer grado de consanguinidad o afinidad.
11:41
Las cuantías establecidas por tramos salariales pueden elevarse en un 10% si se dan estas condiciones: que las personas que emplean residan en municipios de menos de 5.000 habitantes, familiares monoparentales o contratación a mujeres que hayan sido víctimas de violencia machista.
11:40
Una de las novedades será el aumento de la cobertura de la ayuda, del 70% del sueldo mensual hasta el 80%.
11:39
Otro asunto: se aprueba la convocatoria de ayudas para contratar personal doméstico para cuidar menores y personas con discapacidad. Inversión: 600.000 euros.
11:38
Algunas de las medidas: 203 millones para prevenir incendios, 90 para preservar la riqueza natural y los usos tradicionales de los montes, 37 millones para aprovechar de manera sostenible los recursos que proporcionan los árboles, 29 millones para mecanismos de coordinación y 5 para fomentar la cultura forestal.
11:37
Valor total de las medidas, que se desarrollarán entre 2026 y 2035: 364 millones de euros.
11:36
Recoge 198 medidas para proteger los montes del fuego y fomentar su potencial económico. «Y junto a esto, un objetivo de fondo: frenar y combatir la emergencia demográfica que compromete el futuro de muchos de nuestros pueblos», añade.
11:36
«El documento parte de una prioridad estratégica: la posibilidad de compatibilizar la protección del medio ambiente con el desarrollo económico del mundo rural», añade la portavoz.
11:35
El Consejo de Gobierno aprueba el plan forestal de Extremadura. «Con este paso, saldamos una deuda histórica con nuestros montes», señala Manzano.
11:34
Empieza la rueda de prensa.
11:34
Comparece la portavoz del Gobierno regional, Elena Manzano.
11:30
¡Hola a todos y todas! La Junta de Extremadura informa sobre los acuerdos de la reunión del Consejo de Gobierno de este martes.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Hallan el cadáver de un hombre de 70 años en La Banasta en Badajoz
- 2 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
- 3 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
- 4 El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce
-
5
- 6 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
- 7 Sorpresa en la Guía Repsol: tres conventos extremeños premiados por sus dulces
-
8
-
9
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad