Aprobado el decreto para que los 138 bomberos del Infoex trabajen a jornada completa
Las nuevas plazas se crearán desde el 1 de diciembre y pasarán de una temporalidad del 50% al 100%, ha anunciado la portavoz de la Junta
Cáceres
Martes, 18 de noviembre 2025, 12:24
12:21
Termina la rueda de prensa. El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que permite que los 138 bomberos forestales del Plan Infoex que están a media jornada trabajen a jornada completa durante todo el año. Además, ha acordado ampliar a tres localidades más las ayudas a empresas turísticas de municipios afectados por los incendios, la modificación de los límites de 52 espacios protegidos de la región, una convocatoria de ayudas para modernizar el pequeño comercio y otra para mejoras en consultorios médicos, entre otros asuntos.
12:18
Sobre el acuerdo inminente para el paso por Toledo del AVE Madrid-Extremadura: «Me río por no llorar. Seguimos siendo una isla que no está comunicada. Sigue habiendo una desigualdad muy grave que tiene que ser corregida de manera inmediata. Creo que el gobierno de Sánchez no se compromete, no apuesta por corregir los agravios y no va a avanzar en esta dirección».
12:14
Sobre la próxima Oferta Pública de Empleo que se tratará en Mesa Sectorial, aplaza al término de la reunión para ofrecer más detalles sobre ello, pero avanza que serán en base a las tasas de reposición de los Presupuestos Generales de 2023. «Acumulamos las ofertas de 2021, 2022 y 2023 y sacamos 1.644 plazas para el próximo año».
12:12
Sobre la petición de prórroga de la central nuclear de Almaraz, «lo menos apropiado es hablar de procedimientos administrativos como tal. Lo primero que hay que tener claro es que la central no se cierre y ojalá el señor Sánchez cuando venga a Extremadura lo primero que haga es pararse en Almaraz y diga que la central no se va a cerrar. Que lo diga alto y claro, es lo que estamos esperando todos los extremeños. Nosotros no necesitamos estar en campaña electoral para defender esto».
12:09
Sobre los bomberos forestales, «se ha cumplido lo que se abordó, se ha corregido una situación que padecían estos profesionales y a partir del 1 de diciembre estarán creadas a tiempo completo. La forma de provisión será llamar a aquellos que ya tienen la condición de fijos y tienen derecho a acceder a ellas mediante adscripción provisional. Habrá 138 plazas pero ellos tienen derecho a optar a las que vamos a sacar ahora. Después haremos llamamientos de bolsa y muy pronto podrán ser ocupadas por este personal. Después habrá pruebas selectivas y las plazas se ocuparán con carácter definitivo».
12:07
Sobre si la modificación de los límites afecta a Valdecañas, Manzano asegura que no.
12:05
Sobre las nuevas localidades que se suman al decreto de ayudas por los incendios, «son las que tenían un mayor nivel de afectación».
12:04
Sobre Domingo Expósito, confirma que su cese responde a que integra la candidatura del PP a las elecciones del 21 de diciembre. «Hay una incompatibilidad en esa condición de director general de Función Pública. Agradecemos los servicios prestados en ese ámbito».
12:03
Turno de preguntas.
12:02
Se aprueban 180.000 euros para fomentar la igualdad en el deporte para equiparar las ayudas que se destinan al patrocinio de equipos masculinos y femeninos que compitan en categorías equivalentes.
12:00
Otro asunto. Se rehabilitará el pabellón de césped artificial del centro de tecnificación de la Ciudad Deportiva de Cáceres. Inversión: 850.000 euros.
11:59
«Las ayudas serán de hasta 70.000 euros en consultorios locales y de hasta 35.000 euros en el caso de helisuperficies», señala.
11:58
Asimismo, se aprueba la convocatoria de ayudas para mejoras en consultorios médicos de la región. Inversión: un millón de euros.
11:57
Se centrará en ayudas en la digitalización eficiencia energética, adecuación de locales comerciales y contratación de servicios de asesoramiento en márketing, de diseño en tienda y escaparatismo. En la última convocatoria, 259 pequeños negocios fueron beneficiadas por estas ayudas.
11:56
El Consejo de Gobierno también ha autorizado una convocatoria de ayudas para modernizar el pequeño comercio. Inversión: 3 millones de euros.
11:55
«Con estas modificaciones ajustamos las zonas protegidas para permitir la expansión de muchos pueblos, siempre sin perjudicar los valores ambientales».
11:54
«Se han revisado los límites para corregir errores derivados de la limitación original», explica la portavoz.
11:53
Más cosas. Visto bueno a la modificación de los límites de 52 espacios protegidos de la región: 39 zonas de especial de protección para las aves y 13 lugares de interés comunitarios para proteger la flora y la fauna silvestre.
11:52
El Infoex pasa de 856 empleados a 994. «Dispondrá de los mismos recursos humanos para la extinción que para la prevención de los incendios», añade.
11:51
«Damos luz verde a la creación inmediata de las nuevas plazas, que pasan de una temporalidad del 50 al 100%», señala Manzano.
11:50
Otro asunto. El Consejo de Gobierno aprueba el decreto que permite que los 138 bomberos forestales del Infoex trabajen a jornada completa durante todo el año.
11:50
La dotación se amplía: pasa de 300.000 euros a 660.000 euros.
11:49
«Ahora, aprobamos un nuevo decreto con el que queremos ampliar y complementar esa respuesta inicial dada de manera urgente», anuncia. Introduce mejoras al primer decreto para sumar beneficiarios: empresas turísticas de municipios afectados por los incendios en el valle del Jerte y las Hurdes, aunque no fueron inicialmente aislados, evacuados o confinados. Se trata de El Torno, Caminomorisco y Pinofranqueado.
11:47
La portavoz comienza recordando que el pasado septiembre se aprobó un paquete de medidas urgentes para los sectores afectados por los incendios.
11:45
¡Empieza la rueda de prensa!
11:36
Comparece la portavoz del Gobierno regional, Elena Manzano.
11:30
¡Hola a todos y todas! La Junta de Extremadura informa sobre los acuerdos aprobados en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este martes.
-
