Aprobado el decreto para que los 138 bomberos del Infoex trabajen a jornada completa

Sobre los bomberos forestales, «se ha cumplido lo que se abordó, se ha corregido una situación que padecían estos profesionales y a partir del 1 de diciembre estarán creadas a tiempo completo. La forma de provisión será llamar a aquellos que ya tienen la condición de fijos y tienen derecho a acceder a ellas mediante adscripción provisional. Habrá 138 plazas pero ellos tienen derecho a optar a las que vamos a sacar ahora. Después haremos llamamientos de bolsa y muy pronto podrán ser ocupadas por este personal. Después habrá pruebas selectivas y las plazas se ocuparán con carácter definitivo».