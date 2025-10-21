Así hemos narrado la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno de este martes
Se ha aprobado un decreto de modificación de límites de once zonas de especial protección para aves y la firma de un convenio para que la licencia interautonómica de caza y pesca tenga efecto en un total de diez comunidades, entre otros asuntos
Cáceres
Martes, 21 de octubre 2025, 12:44
12:25
Termina la rueda de prensa. El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes un proyecto tecnológico en materia de salud, la rehabilitación del camino de acceso a la entidad de Pizarro, un decreto de modificación de límites de once zonas de especial protección para aves y la firma de un convenio para que la licencia interautonómica de caza y pesca tenga efecto en un total de diez comunidades.
12:23
Sobre la licencia interautonómica de caza y pesca, «el convenio está suscrito y a partir de ahora funciona. Van sumándose territorios y ahora tiene efectos en más comunidades».
12:21
«Que miren al Estado que es el que no cumple», zanja la portavoz.
12:20
«En el Presupuesto de 2026 van 179,5 millones de euros en subidas salariales. ¿Y tenemos a CSIF pidiendo esto?»
12:19
Sobre la convocatoria de una nueva huelga docente: «Desde nuestra llegada hemos pagado todas las actualizaciones y esto ha costado 203 millones de euros en incrementos salariales a los empleados públicos».
12:17
Continúa Manzano: «En 2024 el PSOE presentó una enmienda a la totalidad y finalmente se aprobaron los Presupuestos. El año pasado igual. No estamos habituados a un Partido Socialista que colabore y que diga cuáles son sus propuestas. A ver qué sucede, que tomen la decisión. Pero que se aclare. No se puede decir que no se quiere llegar a un acuerdo y no presentarse a la reunión, o decir que no se quiere llegar a un acuerdo y presentar una enmienda a la totalidad, cuando los grupos estamos negociando. Que se aclare, que quizá está un poco confuso y no sabe muy bien lo que tiene que hacer con las cuentas. Yo lo que le pido es que las apruebe».
12:14
Hay negociación abierta y diálogo «con las personas con las que nos sentamos» del PSOE, asegura la portavoz, que cita a Piedad Álvarez y Jorge Amado.
12:13
Sobre la posibilidad de una enmienda a la totalidad de los Presupuestos por parte del PSOE, Manzano señala que «es sorprendente de que Gallardo diga que la presidenta no tenga la intención de llegar a un acuerdo y él decida no venir a una convocatoria de la presidenta a los grupos. No se presentó a la reunión».
12:11
Se retoma el tema del IRPF: «La tarifa baja medio punto en los tramos cuarto y quinto. No hay ningún tipo de subida. Hay ahorro en todos los tramos, no se compensa con tramos posteriores».
12:08
Sobre la reunión de las eléctricas de Almaraz, «esperamos que el Gobierno escuche, atienda y no discrimine. Que no acometa ese cierre sectario. Que no seamos los primeros en esto. Las propias eléctricas van a trasladar que quieren seguir aquí. Queremos que escuche a las eléctricas».
12:06
En relación a Vox, «queremos propuestas concretas para nuestra región, no un documento genérico elaborado desde Madrid, que desconoce por completo nuestra comunidad autonóma. Les he pedido por escrito que nos sentemos o nos envíen sus propuestas».
12:05
«El impuesto no se sube a nadie. El PSOE proponía una subida del impuesto a contribuyentes de mayor nivel de renta. Nosotros no queremos bajarlos a todos los niveles, como ellos hacen. Nosotros bajamos el tercer y cuarto tramo y no subimos los tramos posteriores», añade la portavoz de la Junta.
12:04
Sigue Manzano: «Supone un impacto presupuestario de 14 millones de euros. A contribuyentes de más de 60.000 euros les supone un ahorro fiscal de en torno a 1,5 millón y medio de euros. El tramo de ahorro principal son los contribuyentes de más de 35.000 euros. Para corregir las disfunciones, hemos dado una tarifa en la que podemos avanzar. Ya lo hicimos en los dos primeros tramos y ahora hemos propuesto una reducción de los tramos tercero y cuarto, con un impacto presupuestario de 8 millones de euros».
12:02
«Había una cuestión abierta en materia tributaria y avanzamos en ella el pasado viernes. Hablamos del IRPF. La tarifa presentada por el PSOE, además de cometer errores técnicos en los tramos octavo y noveno, pretendía una bajada de tipos impositivos que beneficiaba a determinados contribuyentes similar a la del año pasado y que nos sorprendió. Les trasladamos un estudio acerca del impacto de esta tarifa».
12:00
Sobre los Presupuestos: «Son los Presupuestos más importantes de nuestra región, más de 8.600 millones de euros. Intentamos tener todo el contacto y más con los grupos de la Asamblea de Extremadura. El último en relación con el PSOE fue el viernes, acerca de una de las cuestiones concretas del documento en el que había peticiones inasumibles, como la fiscalidad».
11:59
Turno de preguntas
11:58
Además de Extremadura, se incluyen Aragón, Asturias, Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia.
11:57
Para terminar, el Consejo de Gobierno autoriza la aprobación la firma de un convenio para impulsar una licencia interautonómica de caza y pesca en 10 comunidades autónomas. Así, se podrá practicar la caza y la pesca en otros territorios sin necesidad sin más trámites administrativos.
11:56
De las 71 zonas de protección de aves en Extremadura, los estudios determinan que tienen que ser modificadas 11: embalses de Arrocampo, Borbollón, Valdecañas, Valuengo y Horno-Tejero; pantanos de Brozas, Alcántara y vegas Altas; charcas de Dehesa Boyal Navalmoral y La Torre; y el complejo lagunar Egido Nuevo.
11:54
Se trata de zonas de almacenamiento de aguas, como embalses, charlas, presas y lagunas. El objetivo es corregir errores de la medición inicial que se hizo con mapas en papel.
11:53
Más cosas. Visto bueno a la tramitación de un decreto de modificación de límites de once zonas de especial protección para aves.
11:52
Otro asunto. Se autoriza convenio de colaboración con la Confederación del Guadiana y la Diputación de Cáceres para financiar obras de remodelación y rehabilitación del Camino General número 7, que da a acceso a la entidad local menor de Pizarro, en Campolugar. Cada una de las partes aporta 150.000 euros.
11:50
Para llevarlo a cabo, el Consejo de Gobierno aprueba una inversión de 530.000 euros en Fundecyt, la encargada de impulsar el proyecto entre las empresas tecnológicas que estén interesadas en participar. El proyecto se desarrollará a lo largo de 4 años.
11:49
El proyecto contempla plataformas de telemedicina, sistemas de inteligencia artificial y dispositivos portátiles de salud.
11:47
Manzano comienza hablando de nuevas tecnologías: «Extremadura va a liderar la representación española en el consorcio UNITE, una asociación de regiones de la Comisión Europea que tiene por objeto reducir la brecha digital en materia de salud».
11:45
¡Empieza la rueda de prensa!
11:37
Comparece la portavoz del Gobierno regional, Elena Manzano.
11:31
¡Hola a todos y todas! La Junta de Extremadura informa sobre los asuntos tratados en la reunión del Consejo de Gobierno de este martes.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
-
1
-
2
-
3
- 4 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
- 5 Investigan si el hombre de 72 años que murió en una cacería cerca de Trujillo sufrió un infarto
-
6
- 7 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
-
8
-
9
- 10 El Cupón Fin de Semana de la ONCE deja en Badajoz y Cáceres 80.000 euros
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad