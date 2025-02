La Junta impulsará campañas para dar a conocer la figura del acogimiento familiar

Redacción BADAJOZ. Jueves, 9 de mayo 2024, 07:32 Comenta Compartir

La secretaria general de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia, Teresa Angulo, anunció ayer que la Junta de Extremadura pondrá en marcha una serie de campañas para conseguir que la figura del acogimiento familiar sea más conocida por la sociedad extremeña.

De esta forma, Angulo recordó que la Junta ha duplicado la cuantía destinada a las familias de acogida porque no quería que «familias idóneas para acoger no pudieran hacerlo por no tener los recursos suficientes».

Además, añadió la secretaria general de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia, que estas familias son ayudadas y apoyadas «en todo lo que precisan» porque este «gesto de solidaridad, de compromiso y de amor» necesita del apoyo y del acompañamiento de la Administración, «no solo para las familias sino fundamentalmente para los niños».

Jornadas

Teresa Angulo hizo estas declaraciones a los medios de comunicación tras la inauguración de las Jornadas de Acogimiento Familiar que se celebran en la Escuela de Administración Pública, en Mérida.

Dichas jornadas de formación están dirigidas a los empleados públicos para que «sean embajadores en todos los municipios y den a conocer la figura del acogimiento familiar».

Angulo especificó que no se trata de adopción, sino de acoger temporalmente a menores que no pueden estar con sus familias biológicas y que, en algunos casos, han vivido situaciones «muy complicadas y difíciles», señaló la Junta en una nota.