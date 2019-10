La Junta gastará 100 millones de euros este año en subvencionar el empleo Trabajadores del ya antiguo Plan de Empleo Social en Calamonte. :: hoy La Consejería anunció que iba a contratar a cien orientadores, algo que aún no ha cumplido porque está pendiente de la confirmación del Ministerio de Trabajo ÁLVARO RUBIO Cáceres Domingo, 6 octubre 2019, 08:40

La gestión de las políticas activas de empleo se convirtió el pasado mes de julio en la última propuesta 'in extremis' del líder de Podemos, Pablo Iglesias, al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para conformar un gobierno de coalición. Con ello renunciaba al Ministerio de Trabajo a cambio de gestionar esta materia con la que se reparte dinero a las comunidades autónomas para subvencionar puestos de trabajo y formación para desempleados.

En total, según lo recogido en los Presupuestos Generales de 2018 en vigor, esos planes ascienden a 5.716 millones de euros. A Extremadura han llegado casi 100 este año y el debate sobre la efectividad de estas medidas lo han puesto encima de la mesa partidos políticos e incluso la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

De hecho, la Junta ya ha anunciado el primer cambio para hacer más eficientes estas políticas. Se trata de un programa que sustituirá al conocido como Plan de Empleo Social con el que ofrecerán contratos de doce meses, en lugar de seis, y a jornada completa.

Se denomina Plan de Activación del Empleo Local, dotado con 24 millones de euros (12 aportados por la Junta y seis por cada diputación) y tiene como objetivo priorizar la calidad a la cantidad. En ese sentido, la consejera de Empleo, Esther Gutiérrez, dice que están apostando por nuevas políticas de empleo dado que «la mayoría de las que suelen aflorar en el debate público son de los años 80 y 90 y no funcionan».

Respecto a los 99,5 millones que la Junta de Extremadura ha recibido del Ministerio, 88,3 fueron asignados el pasado mes de febrero y 11,2 en julio. En total, son 6,6 más que en 2018.

Con ese dinero pretenden desarrollar medidas dirigidas a la población activa o a las empresas que buscan crear puestos de trabajo, algo diferente a lo que hacen las políticas pasivas, que se destinan a la protección de los desempleados. Se centran en ayudar a encontrar una ocupación, a formarse o a autoemplearse a la población que puede y quiere trabajar. Constan de partidas destinadas al aprendizaje, incentivos a la contratación o empleo directamente subvencionado.

Por el momento, la Junta no detalla qué cantidad de los 99,5 millones ya ha gastado porque «los planes de empleo son plurianuales y hasta que no finalicen y se liquiden no se puede saber». Lo que está claro es que debido a la incertidumbre de la situación, con un gobierno en funciones y unas nuevas elecciones generales a la vista, algunas medidas tendrán que esperar. Según avanzó la consejera se iban a contratar a cien orientadores y técnicos de empleo, pero por el momento no lo han hecho. «Estamos pendientes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Laborales. Deben asegurar la inversión de su contratación para poder luego dar continuidad al programa. Afecta la interinidad del Gobierno», aclaran desde la Junta, que apunta a que actualmente los centros del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) cuentan con una plantilla de 146 orientadores y prospectores de empleo.

Críticas

La AIReF ya cuestionó hace dos meses el funcionamiento de las políticas activas de empleo y propuso una serie de medidas de mejora. Entre ellas destacaba una relacionada con los trabajadores responsables de formar y orientar a los parados. Es partidaria de incentivar económicamente a esos profesionales en función del cumplimiento de objetivos.

Asimismo, planteó crear una especie de ventanilla única en la que los ciudadanos tengan la posibilidad de solicitar de acceder este tipo de políticas de empleo. También se mostró muy crítica con el sistema de subvenciones para la formación, el funcionamiento de las oficinas de empleo y los resultados del plan Prepara, ya extinto y que estaba orientado a parados de larga duración. En él participaron 850.000 personas entre 2012 y 2017 y tuvo un coste de 1.432 millones.