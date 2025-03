La Junta gasta hasta septiembre solo el 19% de los fondos para inversiones

La Junta de Extremadura solo ha gastado en los tres primeros trimestres del año el 19% de los fondos destinados a inversiones para 2022, cerca ... de 100 millones de euros de un total de 525,2 millones. Este dato empeora a los dos últimos ejercicios, en los que en el mismo periodo se empleó más del 22% del dinero destinado a obras. Y eso a pesar de que en 2022 la ejecución presupuestaria es la más alta de los últimos cinco años al pasar por primera vez del 59% en este plazo.

Los Presupuestos de la Administración regional para el presente año superaron por primera vez los 7.000 millones de euros. El próximo ejercicio volverán a crecer, por encima de 7.700 millones. Pero las cifras que marcan el alcance real de las cuentas son las que recogen la ejecución de los fondos disponibles, qué parte de ese dinero se emplea realmente y para qué.

Según la información publicada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a 30 de septiembre del presente año las cuentas alcanzaban algo más de 7.213 millones de euros debido a las incorporaciones de más fondos, principalmente del remanente del ejercicio anterior, que se cerró con superávit.

En lo que se refiere a los gastos, las obligaciones reconocidas netas, que se refieren a los pagos realizados o pendientes de realizar pero ya aprobados, ascienden a 4.279 millones de euros. Algo más de un 59% del total, un porcentaje aceptable si se tiene en cuenta que aún falta el último trimestre del año.

Sin embargo, el capítulo de inversiones reales, en el que se incluyen obras de infraestructura, tuvo una ejecución del 18,9%. En total, la Junta ha empleado cerca de 99,2 millones, la cifra más alta en cinco años pero lejos de la cantidad disponible.

Esta cifra se refiere solo a la Administración general y no incluye el conjunto de los entes públicos que conforman el presupuesto consolidado. De esa forma, ese dato no contempla organismos con un destacado papel inversor, como el SES. Pero en ese caso los datos no son mejores. De algo más de 66,2 millones de euros en el capítulo de inversiones, las obligaciones reconocidas suman 12,4 millones de euros, un 18,8%. Una cifra similar, e incluso un poco por debajo, a la alcanzada por la Junta.

El 59% de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2022 es el mejor dato de los últimos cinco ejercicios. En 2021 se llegó en el tercer trimestre al 56%, en 2020 (año covid) al 54,9%, en 2019 al 58,3% y en 2018 al 55,4%. El resultado, que solo comprende a la Administración general, es aún más positivo si se tiene en cuenta que las cuentas han ido creciendo año a año.

Pero en el capítulo de inversiones la evolución no es tan positiva. El dato de 2022 no es el peor de los últimos cinco años, ya que 2019 tuvo un resultado aún más bajo, el 18,4% al cierre del tercer trimestre. Pero tanto en 2020 como en 2021 se pasó del 22%. En 2018 el porcentaje fue aún mayor, del 24,7%.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el aumento del presupuesto año tras año condiciona especialmente al capítulo de inversiones. La tramitación de las obras requiere meses e incluso años, de modo que un incremento de la dotación por la inclusión de nuevos proyectos en realidad dificulta alcanzar altas cotas de ejecución. Y los 525,2 millones de 2022 suponen un incremento del 45% en el capítulo respecto a 2021.

En esto tienen una gran incidencia los fondos europeos de recuperación. El capítulo de inversiones crece, respecto al tercer trimestre del pasado año, en 163,7 millones de euros. Las cuentas del presente ejercicio recogen más de 71 millones del mecanismo comunitario (incluyendo el SES), pero se trata de actuaciones que aún están en una fase inicial de ejecución o que ni siquiera se han iniciado.

En cuanto al resto de capítulos del presupuesto, la mayor ejecución en gastos no financieros se da, como cada año, en personal. Las obligaciones reconocidas al cierre de septiembre pasaban del 69% del dinero disponible para todo el año. Los gastos corrientes se quedan ligeramente por debajo del 50%, mientras que las transferencias corrientes (en las que se incluye la financiación del SES) pasan del 62%. Las transferencias de capital, que financian inversiones de terceros (y que también están muy influidas por los fondos de recuperación), no llegan al 25%.

Capítulos de ingresos

Por lo que respecta a los ingresos, la ejecución es ligeramente inferior a los gastos. A 30 de septiembre la Junta había recibido 4.258 millones de euros de un total de 7.213 millones, lo que supone un 59%.

Este dato hace referencia a los derechos reconocidos netos de la Administración general. Como en el caso de las obligaciones, se trata de ingresos ya contabilizados que hayan sido cobrados o estén pendientes de cobro.

El pasado año ese porcentaje alcanzó el 60% al cierre del tercer trimestre. En 2018 la cifra fue aún mejor, del 61,6%. Sin embargo, en 2019 estuvo por debajo del 57% y en 2020 ni siquiera llegó al 53%. Aunque en este caso, como sucede con los gastos, hay que tener en cuenta el efecto de la pandemia sobre las previsiones de la Junta.

Entre los capítulos no financieros, destacan los impuestos directos, con un 78,4% de ejecución en los nueve primeros meses del año sobre lo previsto para todo 2022; los impuestos indirectos, con más de un 70%; y las transferencias corrientes, con más de un 65%.