La Junta garantiza la continuidad de los agentes de empleo

«Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad a los agentes de empleo y desarrollo local, que tengan la seguridad total de que la ... Junta de Extremadura va a continuar apostando por su figura«. El consejero de Economía, Guillermo Santamaría, ha garantizado de este modo a los agentes, algunos de ellos presentes en el pleno de la Asamblea, su continuidad en la región.

Santamaría lo ha hecho en respuesta a una pregunta del diputado socialista Álvaro Sánchez Cotrina, quien le ha pedido de manera directa al consejero que se comprometiera a garantizar sus puestos de trabajo y el modelo territorial al que contribuyen. «No lo pongan en peligro, ustedes que centran todo en Cáceres y Badajoz», ha criticado Cotrina.

Los agentes de empleo y desarrollo local de la región han denunciado que el cambio de modelo en la financiación de sus puestos pone en peligro su continuidad. «Nos sentimos amenazados y desprotegidos», en palabras de Eva Muñoz, presidenta de la Asociación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local de Extremadura.

Hasta la fecha la labor de estos técnicos se ha mantenido con una orden de financiación que se prorrogaba cada año y por la que las entidades que contaban con ellos recibían un dinero por parte de la Junta. El Gobierno regional quiere modificar este sistema por un nuevo programa de colaboración económica municipal de orientación y prospección (PCEMO) que rechaza el colectivo. «En ese programa, que no se ha negociado ni con los agentes ni con las entidades, no aparecemos y las funciones se centran solo en orientación laboral y prospección empresarial, pero no en desarrollo local; por eso nuestros trabajos están en el aire», ha explicado Eva Muñoz. «Además se deja fuera a las localidades de menos de 500 habitantes, a las que tienen más de 20.000, a las mancomunidades y a las diputaciones provinciales».

Más presupuesto

El consejero de Economía ha asegurado, por el contrario, que el cambio de modelo se está negociando con los implicados y que, en cualquier caso, no solo garantiza la continuidad de los agentes de empleo en la región, sino que busca impulsar su labor y que alcance a todo el territorio.

«La reforma laboral del Gobierno impide seguir prorrogando las subvenciones a contratos temporales», ha argumentado Santamaría para justificar el nuevo modelo o, lo que es lo mismo, cambiar una orden de financiación anual por un programa de colaboración. «Esta solución supone triplicar el presupuesto para los agentes de empleo, pasar de 1,9 millones de euros a casi 7, y hacer posible que estos técnicos estén en todo el territorio y no solo en 82 municipios, como ocurre en la actualidad».

Santamaría ha asegurado que las localidades de menos de 500 habitantes contarán también con agentes de empleo, «a través de servicios mancomunados», y que las que suman más de 20.000 «tendrán su propio plan».