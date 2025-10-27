HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Trabajadores de la Junta de Extremadura en una imagen de archivo. HOY

La Junta formará a sus trabajadores para que sepan defenderse

La violencia laboral centrará el plan formativo de la Escuela de Administración Pública en 2026

A. B. Hernández

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:22

Comenta

Las agresiones a los trabajadores en los centros de la Junta han crecido en el último año un 44%, han pasado de las 54 ... registradas en 2023 a 78 agresiones en 2024, y desde el Gobierno autonómico se quiere ampliar la formación de los empleados públicos para que sepan manejar situaciones conflictivas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

