La Junta financiará hasta el 50% de las inversiones de mejora en empresas

La Junta de Extremadura destinará 40 millones de euros a la nueva convocatoria de ayudas a la inversión empresarial, que se mantendrá abierta hasta el ... 31 de diciembre de 2026. La última entrega de estas subvenciones, correspondiente al año 2021, contó con una dotación inicial de 16,1 millones, pero ha debido ser aumentada a 29,1 millones ante la alta demanda.

La Consejería de Economía prepara un nuevo decreto regulador de estas ayudas, que tendrá entre otras novedades el aumento del porcentaje de subvención y la posibilidad de financiar el pago de intereses para empresas que pidan préstamos con el fin de ejecutar estas inversiones.

Los denominados incentivos autonómicos a la inversión empresarial están destinados a planes de mejora de pequeñas y medianas empresas. Para ello, plantea como inversión máxima 1,2 millones de euros. A partir de esa cifra se considera más adecuado acudir a otras líneas.

Las ayudas son de tres tipos: por actividad, por relevo generacional y para el fomento de la digitalización. Estas modalidades son incompatibles entre sí. La Junta de Extremadura cuenta con fondos del programa operativo del Feder con un porcentaje de cofinanciación del 85%.

En el caso de la ayuda por actividad, la propuesta de inversión se valora en función de varios criterios. Tienen más puntuación las industrias extractivas y manufactureras, las empresas de reciclado y los hoteles. En la valoración de cada proyecto prima la creación de empleo, la ubicación (con más puntos para localidades de 3.000 habitantes o menos) y la constitución de nuevas empresas frente a ampliación, modernización o traslado.

Como principal novedad, el decreto que prepara Economía elevará la cuantía máxima de la ayuda. En el anterior decreto llegaba al 45% para pequeñas empresas (menos de 50 trabajadores), al 35% para medianas (hasta 250) y al 25% para grandes (más de 250 empleados). Ahora esos límites se elevan al 50%, 40% y 30%, respectivamente.

Asimismo, plantea conceder puntos adicionales a las empresas que para financiar su proyecto de inversión hayan recurrido a préstamos bancarios, algo bastante habitual si se tiene en cuenta que las ayudas no se reciben hasta que se justifica el gasto. De esa forma, muchos solicitantes piden un crédito que posteriormente liquidan al percibir la subvención. Con esta medida la Junta pretende reducir los costes financieros ante la subida de los tipos de interés.

Estas mejoras previsiblemente harán que la cuantía media de la ayuda crezca. Teniendo en cuenta el éxito de la convocatoria anterior, que se ha ampliado a 29,1 millones, los 40 millones de la nueva entrega para los cuatro próximos años podrían quedarse cortos. Como en ocasiones anteriores, esta cantidad podrá ser aumentada en función de las disponibilidades presupuestarias.

Más de mil beneficiarios

La memoria que acompaña al proyecto de decreto recoge que la subvención media abonada por la Junta en las convocatorias anteriores es de 38.300 euros. De esa forma, con la dotación prevista se podría apoyar más de mil nuevos proyectos.

Para ello, se basa en los datos de las convocatorias anteriores. Desde 2015, cuando se puso en marcha este programa, hasta el 31 de julio de este año, se han recibido más de 3.500 peticiones de ayuda. De ellas, se aprobaron más de 2.300 expedientes por un importe de más de 116 millones de euros, lo que daría soporte a unas inversiones de casi 471 millones de euros.

Sin embargo, no todas las ayudas que se conceden llegan a ejecutarse. Como se trata de una subvención que se cobra una vez realizada la inversión, en muchas ocasiones los proyectos no se llevan a cabo y por tanto la Junta no llega a incurrir en ningún gasto.

La memoria económica recoge que la mitad de los proyectos que han sido aceptados no se ha abonado. En concreto, de más de 2.300 expedientes aprobados desde 2015 a 2022 solo se han pagado 1.142. La subvención abonada se ha reducido aún más, a 43,7 millones de euros, mientras que la inversión admitida ha caído a 184,9 millones de euros.

De los 1.184 expedientes que han sido aprobados pero que no han llegado a pagarse, 490 proyectos fueron revocados por renuncias o por incumplimiento de las condiciones. El resto, 694 actuaciones, están aún pendientes de cerrarse, ya que los beneficiarios todavía están en plazo para realizar y justificar las inversiones. Por tanto, se espera que tanto el número de subvenciones como el importe de la ayuda pagada aumentarán en los próximos meses.