La Junta de Extremadura recurre la norma que endurece los requisitos para crear universidades

La Junta de Extremadura presentará un recurso contencioso-administrativo contra la norma aprobada por el Gobierno central que endurece los requisitos para la creación de ... centros universitarios, una medida con la que pretende poner freno a la proliferación de entidades privadas.

El Ejecutivo extremeño rechaza el Real Decreto 905/2025, aprobado el pasado mes de octubre, por el que se modifican cuatro normas anteriores, ya que considera que invade competencias autonómicas y además cree que no cumplirá con el propósito de mejorar la calidad del sistema universitario.

El Consejo de Gobierno de este martes ha tenido conocimiento de la interposición del recurso contra el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La consejera portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha explicado que el Ejecutivo regional está en contra tanto del contenido como por el procedimiento, ya que la tramitación se realizó por la vía de urgencia y sin contar con las alegaciones de las comunidades autónomas.

Manzano ha indicado que las condiciones para la implantación de centros universitarios han sido endurecidas «por la visión sectaria que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez de limitar su implantación, y esto afectaría a nuestra comunidad autónoma especialmente». Por un lado, por el número de alumnos que se exige para la creación de centros, que se fija en 4.500, y por otro por el número de profesores doctores, que se eleva al 50% del total. «Esas limitaciones no existen en otros ámbitos y sería muy difícil de cumplir», ha añadido.

Asimismo, la Junta de Extremadura reclama la eliminación del artículo que define como universidades de especiales características aquellas que impartan más del 80% de su actividad docente en títulos oficiales de grado, máster y programas de doctorado bajo el modelo virtual o híbrido.

También rechaza que sea obligatorio contar con el informe favorable del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria para la creación, adquisición y adscripción de facultades, escuelas y centros por parte de las comunidades autónomas. «Si nosotros somos los competentes en esta materia, ¿por qué tenemos que recabar esa documentación de órganos externos, cuando además ya existen otras instituciones, como la Aneca?», ha añadido.

Asimismo, se cuestiona que el real decreto estatal exija que los proyectos que se hayan iniciado antes de su entrada en vigor tengan que regirse por la nueva normativa. «Lo que no podemos hacer es aprobar una norma que tiene mayores exigencias y que tenga un efecto retroactivo», ha apuntado.

«Hay una extralimitación competencial muy clara en las competencias de nuestra comunidad autónoma, y nosotros iniciamos este trámite judicial y esperamos que se resuelva a favor de nuestra región», ha concluido.