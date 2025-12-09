HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. HOY

La Junta de Extremadura recurre la norma que endurece los requisitos para crear universidades

El Gobierno regional considera que invade competencias autonómicas y que complicaría la implantación de centros privados en la región

Juan Soriano

Juan Soriano

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:11

Comenta

La Junta de Extremadura presentará un recurso contencioso-administrativo contra la norma aprobada por el Gobierno central que endurece los requisitos para la creación de ... centros universitarios, una medida con la que pretende poner freno a la proliferación de entidades privadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  2. 2 Borja Sémper anuncia que termina la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento contra el cáncer
  3. 3

    Todas las entradas y salidas a Badajoz por la A-5 están abiertas
  4. 4

    «Hablo desde el dolor y desde esta casa vacía, porque es insoportable no ver a mis hijas»
  5. 5 Condenan a una mujer tras agredir en Plasencia a una compañera de trabajo por la custodia de su mascota
  6. 6 Un acertante de La Primitiva se lleva más de 93.000 euros este lunes
  7. 7

    Los coches eléctricos tampoco podrán entrar en la ZBE de Cáceres sin tarjeta de residente
  8. 8 Bertín Osborne da marcha atrás y se desliga de Gabriela Guillén tras su última aparición pública
  9. 9 Guardiola insiste en el machismo de Abascal: «No debe ver bien que haya mujeres que lideremos»
  10. 10 El restaurante italiano más aclamado de Badajoz amplía su oferta: abre un nuevo y exclusivo local

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Junta de Extremadura recurre la norma que endurece los requisitos para crear universidades

La Junta de Extremadura recurre la norma que endurece los requisitos para crear universidades