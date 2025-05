La Junta de Extremadura recibirá 99 millones por la compensación del IVA de 2017

La Junta de Extremadura recibirá finalmente cerca de 99 millones de euros de compensación por la reforma del IVA que tuvo lugar en 2017 y ... que causó una merma de ingresos en las Administraciones Públicas.

La reforma del suministro inmediato de información del IVA (SII) supuso cambios en la forma en que se ingresa ese gravamen, que aporta buena parte de los fondos del sistema de financiación autonómica. Desde entonces, las grandes empresas pueden presentar e ingresar sus autoliquidaciones diez días más tarde que el resto de entidades, con lo que se pasó del 20 al 30 de cada mes.

Los ingresos que se realizan a partir del día 21 ya no se contabilizan en ese mes sino en el siguiente. Por tanto, la reforma desplazó una mensualidad al ejercicio 2018. Esto implicó que en 2017 no se ingresaran doce meses de IVA, sino once.

El Gobierno planteó una compensación en los Presupuestos del Estado de 2019, pero las cuentas no se aprobaron y no se llegó a aplicar. Pero varias comunidades recurrieron a la vía judicial, que reconoció su derecho a recibir unos ingresos con los que contaban en 2017 y que no llegaron. De ahí que finalmente se haya credo un fondo adicional en 2022 para asumir ese compromiso.

Después de que a mediados de mes se publicara la resolución para compensar a los ayuntamientos y diputaciones por esa caída de ingresos, el Boletín Oficial del Estado recoge hoy la orden correspondiente a las comunidades autónomas.

La Junta de Extremadura anunció que recibiría 93 millones de importe principal, pero faltaba por conocer los intereses calculados desde el 7 de febrero de 2020, cuando el Gobierno anunció en el Consejo de Política Fiscal que no habría compensaciones, hasta el 31 de marzo, cuando se hará efectivo el ingreso.

Esos intereses ascienden a casi 6 millones para Extremadura, con lo que la cifra final será de 98,86 millones de euros. El Consejo de Gobierno de la Junta ya ha aceptado ese pago, lo que implica renunciar a la vía judicial para reclamar más fondos por la reforma del IVA.