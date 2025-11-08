La Junta de Extremadura mejora la ejecución presupuestaria con las cuentas prorrogadas

La Junta de Extremadura mejora la ejecución del presupuesto autonómico, condicionado por la prórroga de las cuentas de 2024 después de que no se llegar ... a un acuerdo para aprobar el proyecto presentado para 2025.

Las cifras publicadas por la Consejería de Hacienda relativas a los tres primeros trimestres del año muestran un incremento del 32% respecto al mismo periodo del pasado ejercicio en el gasto en inversiones, el capítulo que concentra las obras y mejoras de infraestructuras.

En concreto, la Junta gastó hasta septiembre 144,4 millones de euros por este concepto, cerca de 36 millones más que en los nueve primeros meses del pasado año, cuando llegó a 109 millones.

Pero no sólo mejora la partida global, sino también el porcentaje de ejecución respecto a los fondos disponibles. Los citados 144,4 millones suponen el 22,4% del dinero disponible. El año pasado esa cifra llegaba al 16,1%.

Estos datos de ejecución hacen referencia a las obligaciones reconocidas, que son los gastos realizados por la Junta, hayan sido ya abonados o no. En el caso de una obra, se corresponden con el pago de trabajos ya realizados. Las cifras también mejoran en los dos pasos anteriores, la autorización del gasto (cuando se licita un concurso) y el compromiso (cuando se adjudica la obra).

Las distintas fases de ejecución mejoran tanto en el capítulo de inversiones como en el global de las cuentas de este año. Al cierre de septiembre, la Junta de Extremadura disponía de 8.234,4 millones de euros para el conjunto del año. Las obligaciones reconocidas ascendieron a 4.819 millones, el 58,5% del total. En el mismo periodo del pasado año, el porcentaje era del 57,7%.

Lo mismo sucede con el gasto autorizado (7.136 millones de euros hasta septiembre, un 86,7% del total) y comprometido (6.385 millones, el 77,5%). En ambos casos, el porcentaje de ejecución es superior al del pasado ejercicio.

De esa forma, la prórroga presupuestaria no ha supuesto un problema para la ejecución del presupuesto, sino que se han mejorado los datos de 2024. Aunque también depende de cuestiones como el grado de justificación de fondos europeos o el esfuerzo realizado por la Administración regional. Pero sin duda la prórroga no ha supuesto un freno a la actividad de la Junta de Extremadura.

Prórroga sin efectos

De hecho, al cierre del tercer trimestre del año el presupuesto de la Junta ya se situaba prácticamente a la misma altura que la cantidad contenida en el proyecto de cuentas para 2025, que no llegó a ser aprobado.

El Gobierno regional presentó hace un año el proyecto de Presupuestos para 2025 con una cantidad de 8.309 millones de euros, 182 millones más que el ejercicio anterior. Pero debido a la falta de acuerdo con Vox y PSOE, los dos grupos parlamentarios que podían permitir su aprobación, finalmente retiró su propuesta.

Esto supuso la prórroga de las cuentas de 2024, que ascendían a 8.127,1 millones. Esa operación no es automática, sino que hay ciertas partidas que no se pueden traspasar de un año a otro, como las vinculadas a la deuda o las destinadas a pagar obras ya terminadas. Eso hizo que 2025 se iniciara con 8.051,4 millones.

A lo largo de un ejercicio es habitual que haya cambios entre partidas, pero también que se incorporen fondos. Este año han sido más. Por ejemplo, en el proyecto de cuentas para 2025 ya estaba incluido el remanente, la cantidad no gastada el año anterior. Pero en la prórroga no se contempló, sino que se ha sumado a lo largo del ejercicio. Esto, junto con otras fuentes, hizo que el presupuesto de este año alcanzara a 30 de septiembre una cifra de 8.234 millones de euros.

Esa cantidad se refiere únicamente a la Junta de Extremadura, sin los ingresos propios de otros organismos como el SES. En el proyecto de cuentas para 2025 la asignación en ese caso era de casi 8.263 millones de euros. De esa forma, al cierre del tercer trimestre había menos de 30 millones de diferencia entre el presupuesto real, el de la prórroga más las incorporaciones, y el que no se llegó a aprobar para el presente ejercicio.