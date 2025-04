La Junta de Extremadura ingresó 150 millones por el impuesto de hidrocarburos anulado por el Supremo

La Junta de Extremadura ingresó 150 millones de euros entre los años 2013 y 2018 por el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos, que ha ... sido declarado ilegal por el Tribunal Supremo, lo que abre la puerta a la devolución de ese dinero.

El tribunal español adapta la doctrina de la corte de justicia de la Unión Europea, que el pasado mes de mayo dictaminó contraria a las normas comunitarias la imposición del citado tributo. El motivo es que consideró que no se pueden establecer precios distintos para un mismo producto en función del territorio del país del que se trate.

El proceso tiene su origen en una compañía petrolera y distribuidora de carburantes canaria, Disa, que reclamó la devolución de más de 180 millones de euros por el pago de este tributo entre 2013 y 2016. La demanda llegó a la Audiencia Nacional, que en el año 2020 rechazó sus pretensiones porque la empresa no demostró que no había trasladado al consumidor final el importe abonado por este impuesto.

La empresa recurrió entonces al Supremo alegando que esta figura impositiva vulneraba la directiva europea sobre imposición de los productos energéticos y de la electricidad. El tribunal español planteó entonces lo que se denomina una cuestión prejudicial, que consiste en una consulta sobre la interpretación de las normas comunitarias. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló que no cabe establecer tipos diferenciados en función del territorio, en este caso, según la comunidad autónoma.

Tras la decisión de la corte europea, el Supremo ha decidido corregir la sentencia de la Audiencia Nacional y dar la razón a Disa, un fallo que implica la anulación del impuesto y que abre la puerta a reclamaciones millonarias, ya que las comunidades autónomas ingresaron más de 5.800 millones de euros por esta figura entre 2013 y 2018.

Deberán pagar las regiones

En una sentencia de finales de septiembre, el Supremo declara que el derecho de la Unión Europea se opone al tipo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos y que quienes pagaron ese tributo tienen derecho a la devolución de las cantidades abonadas.

El Supremo reconoce legitimación a los que abonaron el impuesto a reclamar la devolución de esos pagos considerados indebidos. En otro fallo alto tribunal ha aclarado que el reintegro corresponde a la comunidad autónoma en que se ingresaron las cuotas declaradas ilegales.

En el caso de Extremadura, según las liquidaciones publicadas por el Ministerio de Hacienda, entre los años 2014 y 2018 (más una cantidad adicional en 2019) la Junta ingresó más de 150 millones por esta vía.

Repercusión al cliente

El Supremo considera que sólo hay una excepción al derecho a obtener la devolución, que es cuando se trasladó el importe del impuesto al cliente final. Es decir, en aquellos casos en los que el consumidor asumió el tributo en el precio del combustible.

Sin embargo, también considera que esta traslación no otorga a los consumidores la posibilidad de solicitar la parte que les corresponde por haber pagado el impuesto ilegal, ya que en un tercer fallo del mes de septiembre considera que no se trata de una repercusión impuesta como consecuencia de una facultad legalmente reconocida al proveedor. Además, señala que existen otras vías para recuperar lo abonado ante la empresa distribuidora (lo que denomina una acción civil por enriquecimiento injusto) o bien directamente al Estado mediante un proceso de responsabilidad patrimonial.

En la práctica, puede resultar complicado demostrar con facturas cuánto se pagó por este impuesto en los años señalados. En el mismo sentido, también es difícil probar si en ese periodo las empresas distribuidoras repercutieron o no a sus clientes los costes del impuesto.

Sobre esto último, el Tribunal Supremo matiza que la prueba de que dicha traslación directa no ha tenido lugar no corresponde a la empresa que pagó el impuesto, tal como había establecido la Audiencia Nacional en el caso que originó el proceso. Por ese motivo, considera que la Administración no puede rechazar sin más la devolución argumentando que la distribuidora no ha acreditado la ausencia de su repercusión a los clientes.

Asimismo, señala que la Administración está obligada a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación de las obligaciones que establece el derecho de la Unión Europea.

De esa forma, sólo las distribuidoras, que son las que pagaron el impuesto, tendrán derecho a devolución. El cliente final deberá iniciar otro proceso para reclamar las cantidades que pagó de forma indebida.

Con todas estas premisas, el Supremo estima el recurso de casación al considerar que la sentencia de la Audiencia Nacional hace excesivamente difícil la posibilidad de una devolución al exigir que se probase que no se había trasladado a los clientes el coste del impuesto.

Pero la decisión no se aplicará sin más. La sentencia ordena la retroacción de actuaciones para que la Audiencia valore aspectos relativos a la prescripción, a la cuantía de los importes abonados y a la traslación directa de todo o parte del tributo sobre terceros. Tras esto, la Administración deberá comprobar que las cantidades reclamadas fueron efectivamente ingresadas por las empresas y que esos importes no han sido ya objeto de devolución. A partir de ahí podrá reembolsar lo cobrado.

De esa forma, el proceso aún no ha terminado. Y sólo se refiere al caso concreto de Disa. Ahora habrá que resolver otras reclamaciones o atender a las que se presenten por el fallo del Supremo.